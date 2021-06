LA CITE SANS VERTU  

La scène se déroule à Daouirba dans la commune de Tougouri dans le Centre-Nord. Des mineurs et de surcroit des élèves âgés de 10, 14 et 25 ans, qui se faisaient passer pour des terroristes et qui réussissaient à semer la panique au sein de la population. En tout cas, ce n’est pas cette enseignante qui a reçu des menaces de mort et qui a été sommée de quitter le village de Daouirba, qui dira le contraire ; tant elle a été traumatisée par ces garnements. Voyez-vous ? Il y a franchement péril en la demeure. Car, comment comprendre que des enfants qui ont à peine quitté les jupons de leurs mères respectives, puissent s’adonner à de pareils actes criminels ? Cela traduit à la fois l’échec des parents mais aussi celui de notre société qui, comme disait Rousseau, n’a de cesse de nous « corrompre ». Heureusement que les fins limiers ont réussi à mettre le grappin sur ces mômes dangereux.

Cicéron

A lundi prochain