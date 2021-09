LA CITE SANS VERTU  

La scène paraît pour le moins surréelle. Et pourtant, elle relève du vécu, si l’on en croit la Police nationale. En effet, un jeune homme, avec la complicité de ses camarades, organise, pour ainsi dire, son propre enlèvement aux fins de soutirer de l’argent à ses parents qui, visiblement très avertis, n’ont pas hésité à alerter les fins limiers. C’est ainsi que le manège a été découvert et le gang démantelé avec en sa possession des armes à feu, de la drogue, etc. Oh bonnes gens, où va notre monde si un enfant peut se permettre pareil montage dans le seul et unique objectif d’escroquer les siens ? C’est tout simplement inadmissible et intolérable ; d’où la nécessité, pour la Justice, de sévir pour l’exemple.

Cicéron

A lundi prochain !