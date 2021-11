LA CITE SANS VERTU  

Neuf agents du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Toussiana sont dans la nasse. En effet, ils sont poursuivis pour des faits de surfacturation en concussion et vente et complicité de vente de produits prohibés. Ce genre de pratiques nauséeuses, on en rencontre depuis quelques années dans le secteur de la santé de plus en plus gangrené par des affairistes pour qui tous les moyens sont bons pour se faire des sous, fût-ce au péril de la vie des patients. Et ce qui se passe au CSPS de Toussiana n’est que la partie visible de l’iceberg tant des comportements indélicats, il en existe dans le domaine très sensible de la santé. On ose espérer que les sanctions qui seront prononcées à l’encontre de ces neuf agents incriminés, serviront de leçon à d’autres apprentis sorciers dont on sait qu’ils sont nombreux.

Cicéron

A lundi prochain !