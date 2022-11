LA CITE SANS VERTU

Le mensonge, dit-on, est un vilain défaut. Mais notre société est tellement pourrie et dépravée que la pratique semble devenue la chose la mieux partagée. En effet, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, tous ou presque en ont fait une culture. Tant et si bien qu’il n’y a plus de repère. Or, nous savons tous que le mensonge ne construit pas. Bien au contraire, il déshonore même celui qui le véhicule. En fait, à l’analyse, on se rend compte que tout n’est qu’hypocrisie dans ce monde ici-bas où seule la recherche du bien matériel guide les pas des uns et des autres. Et c’est bien dommage !

Cicéron

A lundi prochain !