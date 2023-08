LA CITE SANS VERTU

Faut-il fouiller le téléphone portable de son conjoint ou de sa conjointe ? A cette question, il est difficile d’obtenir une réponse unanime ; tant les avis varieront d’une personne à une autre. Et les arguments, en fonction de la position que défendent les uns et les autres, ne manquent pas. Or, on sait bien que le téléphone portable a contribué à disloquer bien des couples quand il n’a pas mis certains en difficulté, où l’époux et l’épouse se parlent à peine. Toute chose qui doit appeler les uns et les autres à une réelle prise de conscience. Car, il faut éviter que le téléphone portable en vienne à séparer ce que Dieu a uni ! La communauté de destins que s’est imposée un couple, est bien plus importante qu’un simple téléphone portable.

