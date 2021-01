LA CITE SANS VERTU

La scène paraît pour le moins incroyable. Et pourtant, elle est réelle. Un jeune homme, la vingtaine bien sonnée, a bastonné son propre père qui, qui plus est, est un handicapé moteur. C’était le 3 janvier dernier au secteur n°3 de Yako où l’évènement défraie encore la chronique. Voyez-vous ? Nous vivons dans un monde qui marche sur la tête, c’est-à-dire où l’interdit semble devenu la norme. Tant et si bien que d’aucuns n’hésitent pas à parler d’une société qui va à la dérive. Sinon, comment comprendre qu’un enfant puisse avoir le culot de lever la main sur son propre géniteur au point de le blesser grièvement ? Rien qu’à y penser, on ne peut qu’avoir des sueurs froides, tant l’acte est hautement répréhensible.

Cicéron

A lundi prochain !