LA CITE SANS VERTU

Une ambulance a sauté sur une mine, le 2 mars 2021, sur l’axe Gaskindé-Namissiguia. Le bilan fait état de six morts parmi lesquels on compte un nouveau-né et une fillette. Pour une bêtise inqualifiable, c’en est une. Car, pourquoi s’en prendre à des innocents qui, en l’occurrence, cherchaient à rallier un centre de santé pour des soins ? En tout cas, rien ne saurait justifier pareille boucherie humaine. Gageons que les auteurs de cet acte abominable seront identifiés et sanctionnés sévèrement.

Cicéron

