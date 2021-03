LA CITE SANS VERTU

Des élèves qui consomment la drogue et qui en commercialisent. Ce n’est pas une vue de l’esprit au Burkina Faso, tant le phénomène est réel et prend même des proportions inquiétantes. En effet, après les révélations faites par la Police nationale, selon lesquelles 2/3 des établissements scolaires de la ville de Fada N’Gourma, sont concernés par le phénomène de la drogue, la gendarmerie nationale a procédé à l’arrestation de deux élèves de la classe de 5e d’un lycée à Ouagadougou. Il leur est reproché de consommer de la drogue. C’est dire à quel point le ver est déjà dans le fruit tant et si bien qu’il serait difficile de l’en extirper. D’où la nécessité d’en appeler à la responsabilité de tous si l’on ne veut pas que, comme dirait l’autre, « la jeunesse d’aujourd’hui devienne la tempête de demain ». A bon entendeur !

Ciceron

A lundi prochain