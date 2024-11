LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Lutte contre la cybercriminalité : bravo à la BCLCC !

La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) mène un travail remarquable dans la lutte contre l’escroquerie et l’arnaque via les réseaux sociaux. Elle traque, en effet, les cyberdélinquants jusque dans leurs derniers retranchements. A preuve, pas plus tard que la semaine écoulée, elle a démantelé un réseau de malfaiteurs qui se faisaient passer pour des douaniers afin d’extorquer de l’argent à d’honnêtes citoyens. Tout en saluant l’action, ô combien salutaire, de la BCLCC, il y a lieu d’inviter les uns et les autres à plus de vigilance surtout en cette période de fin d’année.

COUP DE GUEULE

Lynchage du chef de canton de Solenzo : le comble de l’innommable !

La scène se déroule à Solenzo dans les Banwa dans la Boucle du Mouhoun. Des populations, réclamant plus de sécurité, n’ont pas hésité à laisser éclater leur colère, allant jusqu’à lyncher mortellement le chef de canton de la localité. Pourquoi en est-on arrivé là ? C’est la question que plus d’un se pose sans réponse ; tant les faits dépassent l’entendement humain. En tout cas, pour un acte inqualifiable et innommable, c’en est un qui mérite d’être condamné avec la dernière énergie. Car, ce n’est pas normal que l’on passe le temps à se battre au moment où les terroristes nous pourrissent la vie.