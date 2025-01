LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Sécurisation des fêtes de fin d’année : bravo aux FDS !

Les fêtes de fin d’année sont derrière nous. Mais on ne saurait oublier le rôle, ô combien important, que les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont joué pour qu’elles se déroulent dans la sérénité. A preuve, on les voyait presqu’à toutes les intersections et autres endroits stratégiques en train de veiller au grain et prêtes à parer à toute éventualité. Comment donc ne pas leur rendre un vibrant hommage quand on sait qu’elles ont accepté de se sacrifier pour permettre aux uns et aux autres de faire la fête dans la quiétude ? Bravo à vous ! La Nation vous doit une fière chandelle.

COUP DE GUEULE

Diffusion sans consentement d’images de personnes sur la toile : « il faut quitter dans ça »

La pratique n’est pas nouvelle. Elle a même pris de l’ampleur dans notre pays. Il s’agit, en effet, de ces internautes qui se plaisent à publier des images d’autres personnes sur les réseaux sociaux sans le consentement de ces dernières. La situation est devenue si préoccupante que la Commission de l’informatique et des libertés (CIL) a dû monter au créneau pour appeler les uns et les autres à la raison. On espère seulement qu’elle sera entendue. En tout cas, il y a lieu de « quitter dans ça » sous peine de se voir poursuivi devant les juridictions compétentes.