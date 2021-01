Les gardiens africains les plus talentueux du moment

Dans son histoire, l’Afrique a connu plusieurs gardiens de classe mondiale. Il s’agit par exemple de Thomas Nkono, Joseph-Antoine Bell, Badou Zaki, Sadok Sassi ou encore Essam El Hadary. Il y a également une génération plus récente constituée de Vincent Enyeama, Carlos Kameni ou encore Robert Kidiaba. Aujourd’hui encore, l’Afrique continue de fournir au football des joueurs aussi jeunes que talentueux. Evoluant pour la plupart en Europe, il rentre peu à peu dans l’histoire du football du continent noire. Voici le Top 3 des actuels meilleurs gardiens africains du moment.

Edouard Mendy, la précieuse perle de Chelsea

Arrivé à Chelsea l'été dernier en provenance du Stade Rennais contre un chèque de 24 millions d'euros. Edouard Mendy s'est très vite adapté dans le club londonien. Il a très tôt bousculé la hiérarchie des gardiens et s'est imposé comme le numéro dans les buts dans le dispositif de Frank Lampard. Cette saison, il a été le grand artisan de Chelsea du succès de Chelsea en Ligue des Champions de l'UEFA. En cinq sorties, il a gardé ses cages inviolés à quatre reprises et n'a encaissé qu'un but. En Premier League également, l'ex portier du Stade de Reims affiche des chiffes incroyables. A la mi- saison, il fait partie du Top 3 des gardiens de l'élite anglaise avec le plus grand nombre de clean sheets avec un total de 7. Indéniablement un grand gardien en puissance car le portier de 28 ans dispose encore de plusieurs saisons au haut niveau devant lui.

Yassine Bounou, le marocain du FC Séville

Yassine Bounou communément appelé « Bono » a rejoint Séville à l’été 2019 en provenance de Gérone pour quatre millions d’euros après avoir effectué quelques mois en prêt au club andalou. Révélation de la saison dernière en Ligue Europa, il avait gardé ses cages inviolées à 7 reprises en dix matchs et n’avait encaissé que 6 buts. Il a notamment remporté la compétition. Cette saison, le marocain est monté en grade en Andalousie. Titulaire indiscutable, il a effectué trois sorties cette saison en Ligue des Champions et a gardé ses cages inviolées à deux reprises. Egalement très présent en championnat, le gardien de 29 ans est l’une des valeurs sûres du football africain à ce poste.

André Onana, le crack camerounais de l’Ajax Amsterdam

André Onana combine jeunesse et talent. Passé par le FC Barcelone, il traîne actuellement sa bosse du côté de l’Ajax Amsterdam en Hollande. Lors de la saison 2018-2019, son club a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions de l’UEFA. Il a notamment été l’acteur clé de cette belle performance. Depuis lors, il continue de repousser les assauts offensifs de grands attaquants d’Europe. Cette saison, André Onana n’a pu faire forte sensation sur la scène européenne. Toutefois, en championnat, il fait partie des meilleurs gardiens du championnat néerlandais. Il a gardé ses cages inviolées à 8 reprises lors de la première moitié de la saison au Pays-Bas. Le gardien de 24 ans est l’espoir du football africain.

Masha Fernandez