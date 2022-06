LOTERIE NATIONALE BURKINABE : Le nouveau Directeur général installé dans ses fonctions

Le nouveau Directeur général de la Loterie nationale burkinabè (LONAB), Bamboado Emmanuel Désiré Thiamobiga, a officiellement pris fonction. La passation de charge entre le Directeur général sortant, Patin Deba Naza, et celui entrant, a eu lieu le 30 mai 2022, dans les locaux de la LONAB, à Ouagadougou, en présence du Secrétaire général du ministère de l’Economie, des finances et de la prospective, Nicolas Kobiané, et du personnel de la Nationale des jeux du hasard.

Nommé en conseil des ministres du 18 mai 2022, le nouveau Directeur général de la LONAB a officiellement été installé dans ses fonctions, le 30 mai dernier, par le Secrétaire général du ministère en charge de l’économie, Nicolas Kobiané qui a salué le leadership du DG sortant, Patin Deba Naza. Lui qui a su mettre à profit son expérience pour hisser la Nationale des jeux du hasard au firmament des entités de l’administration publique. Tout en souhaitant une bonne suite de carrière au DG sortant, le SG a salué l’engagement de l’ensemble des travailleurs de la LONAB, qui ont su faire bloc autour de la direction générale pour parvenir à des résultats qui confortent la réputation de la LONAB. Une réputation dont il va falloir maintenir le cap. C’est pourquoi, s’adressant au DG entrant, M. Kobiané l’a invité à œuvrer pour maintenir la place honorable de la LONAB dans le concert des sociétés prestigieuses du pays. « Vous héritez d’une société qui a fait de l’excellence, son credo. En témoignent les bonnes performances relevées chaque année. Le défi qui reste à être relevé est celui de maintenir le cap, consolider l’existant et faire mieux. L’environnement du secteur des jeux du hasard est caractérisé par une prolifération des TIC. Il vous faudra donc penser à comment construire la marque LONAB dans un environnement de plus en plus concurrentiel où seules les entreprises les plus innovantes vont se frayer un chemin », a relevé le secrétaire général pour qui le parcours professionnel et les valeurs qu’incarne le nouveau DG, rassurent sur le fait que la LONAB, sous son leadership et avec le soutien de l’ensemble du personnel, écrira de nouvelles pages de son histoire, au grand bonheur de toute la nation. Mais, pour réussir cette mission, le SG a invité le DG entrant à s’inscrire dans une dynamique d’innovations continues et à bâtir son mode de gouvernance sur l’écoute et le dialogue permanent avec ses collaborateurs.

« Nous allons poursuivre les chantiers déjà engagés »

« Faites du travail d’équipe votre credo », a-t-il conseillé. Une invite fort appréciée par le DG Bamboado Emmanuel Désiré Thiamobiga pour qui c’est à l’unisson que les grandes batailles se gagnent. « De ce fait, je demande à chaque membre du personnel, sans distinction aucune, d’apporter sa pierre pour construire notre maison commune, pour le bonheur des clients et du pays. Comptant sur chacun de vous et avec le soutien de notre Conseil d’administration, je m’engage à travailler au quotidien, sans relâche, afin de répondre aux attentes de notre clientèle et de contribuer de façon significative aux efforts de développement de notre pays », a déclaré le nouveau DG qui a exprimé sa profonde gratitude au président du Faso pour le choix porté sur sa personne pour présider aux destinées de la LONAB. Aussi, a-t-il remercié le DG sortant pour le travail abattu et les acquis enregistrés sous sa mandature. Et comme défi, le successeur de Patin Deba Naza entend premièrement répondre aux attentes de la clientèle. « Nous allons travailler en synergie d’action pour premièrement satisfaire notre clientèle, répondre à ses attentes en lui proposant des produits plus innovants. Il y a des chantiers déjà engagés, nous allons les poursuivre », a laissé entendre ce cadre de banque qui, jusqu’à sa nomination, occupait les fonctions de directeur commercial et du crédit à Fidelis finance. Quant au DG sortant, il a dressé un bilan de quelques actions réalisées sous son mandat. A l’en croire, sur le plan informatique, la LONAB a été dotée en 2021, de son premier schéma directeur informatique et d’un plan de continuité des activités. Mieux, sa sécurité informatique a été renforcée en 2022. « Sur le plan commercial, avec l’abnégation au travail des agents, les performances réalisées sont spectaculaires. En 2021, les ventes ont été en hausse de plus de 35%, avec un chiffre d’affaires record de plus de 200 milliards de F CFA. Le résultat net bénéficiaire, en 2021, s’établit à plus de 24 milliards de F CFA avec une progression de près de 53%. Sur le plan de l’innovation, les développements sont en phase de finalisation et seront bientôt mis sur le marché. On peut mentionner la digitalisation des paris hippiques à travers la solution SMARTOFF. Avec cette digitalisation, les paris hippiques seront bientôt possibles à travers les téléphones portables des parieurs sur le portail ECD mobile.bf. L’introduction en cours du jeu Faso loto 5. 90 constitue une innovation majeure pour renforcer notre portefeuille de produits », a-t-il détaillé. Autant de faits qui lui ont valu, selon ses propos, la reconnaissance du Conseil d’administration. Mais pour lui, beaucoup reste à faire. Il a félicité son successeur pour sa nomination à la tête de la LONAB et lui a souhaité beaucoup de succès dans la conduite de sa mission. A noter que le DG sortant avait été nommé à la tête de la LONAB lors du Conseil des ministres du 24 juin 2020.

Colette DRABO