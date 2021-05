LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU SAHEL

Le Ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants (𝐌𝐃𝐍𝐀𝐂), Cheriff Sy, était, du 14 au 17 mai 2021, aux côtés de ses Hommes engagés sur le terrain de la lutte contre le terrorisme à Tambaga dans la commune de Madjoari, Foutouri, 𝐆ayéri, 𝐏ama dans la region de l’Est et à Sébba et Déou dans la région du Sahel. Au cours de cette tournée, les Hommes de médias ont eu l’occasion de prendre part à deux patrouilles aux cotés des éléments du détachement de Sé bba et ceux de Déou.

La tournée du Ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants (𝐌𝐃𝐍𝐀𝐂), Cheriff Sy, entamée le 14 mai 2021, l’a conduit, le 17 mai dernier, à Sébba, à quelques kilomètres de la frontière du Niger et à Déou, près de la frontière avec le Mali. La délégation y était pour transmettre un message d’encouragement et de félicitations du chef suprême des armées, le président du Faso, Roch Kaboré, aux soldats et recueillir leurs préoccupations. Pendant que la délégation s’entretenait avec les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de Sebba, les Hommes de médias ont été autorisés à prendre part à la patrouille du jour dans la ville de Sebba. En effet, Sebba est le chef-lieu de la province du Yagha dans la région du Sahel. La ville est située à 365 Km de la capitale burkinabè, Ouagadougou et à une trentaine de kilomètres de la frontière nigérienne. « Avant d’embarquer pour la mission du jour, des précautions s’imposent », a fait savoir le lieutenant Antoine Kissou, chef adjoint du détachement de Sebba. Il trouve des gilets pare-balles et des casques militaires pour chacun des 4 journalistes qui faisaient partie de l’expédition. Puis, il prodigue des conseils d’usage, notamment la conduite à tenir en cas de danger ou d’attaque. Après ces précautions, nous embarquons pour la ville. Dans l’ensemble, les populations vaquent à leurs activités quotidiennes. Du centre-ville au marché à bétail en passant par quelques établissements d’enseignement secondaire, les populations travaillent, bougent pour leur pain quotidien. Les écoles sont ouvertes. « Nous sommes sortis pour une mission de présence. Une patrouille de présence comme nous avons l’habitude de le faire toujours, de jour comme de nuit. La ville est animée, il y a l’ambiance à Sebba. Nous n’avons fait que les ¾ de la ville, compte tenu du temps. La population n’est plus inquiète du fait de notre présence », a expliqué le Lieutenant Antoine Kissou, à l’issue de la patrouille. Ces actions de routine ont permis, selon le capitaine Wend-Managda Elisée Tassembedo, chef de détachement de Sebba, de ramener la quiétude au sein de la population. « De façon générale, la situation s’améliore. Tout le monde vaque paisiblement à ses occupations et les activités économiques ont repris. On peut dire que la situation est favorable et la paix est de retour à Sebba. C’est une grande joie pour nous de recevoir le ministre d’Etat. Cela renforce le moral de la troupe dans la lutte contre le terrorisme », a-t-il laissé entendre. A Déou, l’occasion a aussi été donnée aux journalistes de prendre part à une patrouille. Déou est une localité située à environ 370 Km de Ouagadougou et à une quarantaine de kilomètres de la frontière du Mali. C’est une ville de la province de l’Oudalan dont le chef-lieu est Gorom-Gorom. Tout comme à Sebba, les mêmes précautions et consignes ont été données avant le départ pour la mission. « Restez dans la voiture, même en cas de danger. Les soldats qui sont avec vous savent ce qu’ils ont à faire en cas d’attaque. Ne quittez jamais le véhicule. N’essayer jamais non plus de sauter. Accrochez-vous s’il le faut », nous conseille l’adjudant-chef Salia Soulama, chef adjoint du détachement de Déou, chargé de conduire la mission. Et le cortège s’ébranle en direction de la ville, à un kilomètre du détachement. Ici, les mesures sont plus strictes. Le dispositif aussi, du fait de la situation sécuritaire dans la localité. A certains endroits de la ville de Déou, les enfants lèvent la main en signe de salutation. Une heure après le départ, nous voilà sur le chemin du retour. Et le chef de mission explique : « Nous venons d’effectuer une patrouille de routine dans le cadre de la sécurisation de la ville de Déou. C’est une patrouille que nous avons l’habitude de faire. Une patrouille de présence pour rassurer la population. Une façon de leur dire que nous sommes là, nous les protégeons. Présentement, tout est calme à Déou. Nous sommes à Déou il y a de cela quelques années et nous avons commencé à maîtriser la situation. Depuis notre arrivée jusqu’aujourd’hui, la situation a évolué dans le bon sens. Nous avons l’habitude de faire des patrouilles jusqu’à la frontière du Mali.». A Déou, à en croire l’adjudant de Gendarmerie Sidiki Ouattara, chef d’équipe de renfort du site de Déou, gendarmes et éléments de l’armée de terre mènent des actions conjointes telles que des patrouilles dans la ville et sur les axes ou encore, à de rares occasions, avec les éléments de la Force conjointe du G5 Sahel. Ces actions de routine, rassure l’adjudant Ouattara, se mènent en parfaite collaboration avec les habitants de la ville de Déou. Pour le ministre en charge de la défense nationale, Cheriff Sy, la situation est maintenant sous contrôle même s’il y a de temps en temps des incidents çà et là. « A Sebba et Déou, la vie est en train de reprendre. Les activités sont en train de reprendre. Tout ceci est le fruit d’un travail quotidien et continu qui est fait par l’ensemble des Forces de défense et de sécurité. Les populations font de plus en plus confiance aux Forces de défense et nous avons donné l’instruction d’approfondir les approches pour qu’il y ait vraiment une traduction, sur le terrain, de cette synergie Armée-Nation », a-t-il indiqué.

Issa SIGUIRE