MERKEL LAUREATE DU PRIX FELIX HOUPHOUET BOIGNY POUR LA RECHERCHE DE LA PAIX-UNESCO : Un exemple à méditer

C’est désormais officiel. L’ex- Chancelière fédérale allemande, Angela Merkel, est la lauréate du prestigieux prix Félix Houphouët Boigny (FHB) pour la recherche de la Paix-UNESCO. La distinction lui a été décernée ce 8 février 2023, au siège de la Fondation Félix Houphouët Boigny à Yamoussoukro, en présence du président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, et de quelques pairs africains ainsi que d’autres personnalités de marque d’Afrique et d’ailleurs. De là-haut, le « Vieux » comme on l’appelait affectueusement, a été sans aucun doute ravi et fier de voir que le prix qui porte son nom, échoit entre les mains de l’ancienne chancelière fédérale allemande au grand cœur et au sens irréfragable de l’humanisme et de l’humanité. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est tout mérité pour l’ex-Chancelière ! Tant « Maman Merkel » aura marqué les esprits en donnant un sens à sa vie ! Comment, en effet, ne pas s’émouvoir et se prosterner devant la grandeur d’âme du personnage, lequel avait été, on s’en souvient, désigné à quatorze reprises, femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes (de 2006 à 2020) ? Mais plutôt que d’utiliser sa toute-puissance à des fins personnelles, égoïstes et veules comme on en a vu chez certains autres puissants, Maman Merkel l’aura manifestement mise au profit du Bien et au service de l’humanité ! Et les faits parlent d’eux-mêmes : c’est bien elle qui, en plein exercice du pouvoir, avait assumé avoir agi « avec humanité » en ouvrant les frontières allemandes à un peu plus d’un million de réfugiés qui demandaient l’asile en Allemagne, face aux affres de la guerre qui les poussaient à fuir des pays en feu comme la Syrie, l’Irak, l’Erythrée. La vague de réfugiés fuyant ces pays avait causé une véritable onde de choc et la crise politique qui avait suivi, avait laissé même planer le doute sur sa réélection.

Ce cœur d’ange a encore confirmé sa générosité débordante en restituant son enveloppe d’une valeur de 150 000 USD

Pendant ce temps, et alors qu’il y avait urgence à voler au secours de ces nombreuses âmes en peine, les partenaires occidentaux de l’Allemagne se barricadaient de plus en plus, s’ils ne se montraient sans cœur face à la détresse humaine. Angela Merkel, à travers un leadership empathique à nul autre pareil, permettait ainsi à l’Allemagne d’apparaitre comme un modèle d’ouverture, de générosité et de solidarité. Evidemment, ce n’aura pas été facile, tant la dame aura usé de courage à la fois moral et politique et de détermination. Il aura fallu, pour elle, mettre le pied dans la porte, pour s’imposer. L’histoire lui donne aujourd’hui raison, elle qui vole de distinction en distinction avec notamment son prix Nansen du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), reçu en octobre 2022. Et l’histoire retiendra d’elle, son célèbre slogan « Wir schaffen das ! » (Nous y arriverons), formulée le 31 août 2015, qui finira par sauver la vie de milliers de réfugiés et leur permettre de s’intégrer socialement en Allemagne. Femme de convictions, Merkel l’est sans aucun doute aussi. Toutes choses qui lui ont fait clamer à la face du monde : « Tout individu qui fuit son pays parce qu’il est persécuté ou qu’il est en danger, a le droit de demander l’asile et c’est notre devoir d’y répondre », article de notre Loi fondamentale. ». Ce cœur d’ange a encore confirmé à Yamoussoukro, sa générosité débordante en restituant son enveloppe d’une valeur de 150 000 USD, à une ONG ivoirienne, en l’occurrence l’association ivoirienne de l’aide à l’enfance en danger, qui prend en charge des enfants victimes d’abus et d’exploitation. L’exemple Merkel devrait inspirer bien de nos gouvernants du continent dont la conception du pouvoir peut faire froid dans le dos ; certains chefs d’Etat percevant l’exercice du pouvoir seulement comme un moyen de ne servir que leurs intérêts iniques et égoïstes, peu leur important que la dignité et l’intégrité humaine de ceux qu’ils gouvernent, soient bafouées. Et à ces chefs d’Etat qui ne s’étaient pas gênés dans le temps, de prendre pour prétexte, le long magistère de Merkel (2005-2021) pour faire valoir leur maintien au pouvoir, on a envie de leur dire que la comparaison avec elle, n’est pas soutenable. Ne serait-ce qu’à en juger par les œuvres de l’ex-Chancelière allemande qui lui permettent aujourd’hui de décrocher le prestigieux prix de l’UNESCO, qui récompense les grands artisans de la paix dans ce monde en pleins tourments.

CBS