MISE EN CIRCULATION DU VACCIN ANTI-COVID-19 

La course pour mettre au point un vaccin efficace contre la Covid-19, poursuit son petit bonhomme de chemin. La science, plus précisément le génie biotechnologique moderne, vient une fois de plus à la rescousse pour sauver l’humanité ! Des savants des quatre coins du globe s’y attèlent avec une perspicacité hors du commun. Cependant, certaines questions se posent : pourquoi n’a-t-on pas été aussi rapide et aussi efficace dans les recherches sur le virus du SIDA ? Autrement dit, comment a-t-on pu, en quelques mois seulement, trouver un vaccin contre la Covid-19 alors que depuis 1981, la pandémie du SIDA poursuit encore et encore son hécatombe, sans espoir d’un vaccin ? Par ailleurs, où en est-on avec les recherches pour trouver un vaccin contre le paludisme ? A cette kyrielle de préoccupations, s’ajoutent encore d’autres. Tant et si bien que l’on est tenté de se demander si l’efficacité du vaccin est avérée et si les préoccupations liées aux réactions allergiques constatées après l’administration de la molécule durant les tests cliniques de la phase III, sont à minimiser. La question sur l’opportunité actuelle du vaccin est aussi légitime : faut-il envisager hic et nunc l’administration du vaccin aux populations d’Afrique subsaharienne alors que ses populations sont très jeunes et ce, malgré le taux de létalité très faible ? Selon l’ONU, les perturbations que la gestion du Covid-19 sont susceptibles d’entrainer dans l’accès aux antirétroviraux, pourraient entrainer plus de 500 000 morts supplémentaires dans la région subsaharienne sur une année. C’est à croire que les deux grandes faucheuses (le VIH et la Covid-19) se sont mises en couple pour endeuiller davantage l’Afrique. Serons-nous prêts au rendez-vous de l’une des plus grandes campagnes vaccinales de notre histoire ?

Il faudra user de tact

Des dispositions sont en train d’être prises. En effet, l’OMS dit avoir mis à la disposition de 47 pays d’Afrique, un outil d’évaluation de l’état de préparation à l’introduction du vaccin. Il s’agit d’une feuille de route contenant un certain nombre de secteurs clés dont la planification et la coordination, les ressources et le financement, les stratégies de livraison, la sécurité des vaccins et la surveillance, la communication et l’engagement communautaire… Aux difficultés d’ordres technique et financier, s’ajoutent les obstacles psychologiques dont les fake news sont à l’origine. Les craintes sont parfois surréalistes. Ainsi, certains redouteraient d’être utilisés comme des cobayes. D’autres, par contre, se laisseraient convaincre qu’un vaccin contre la Covid-19 aurait pour objectif de rendre stériles les Africains. D’autres enfin soutiennent que le vaccin contiendrait des nanoparticules insidieusement placées dans le vaccin par les membres d’un gouvernement mondial secret et diabolique, aux fins de diriger le monde à distance. On aura tout entendu ! Cela dit, pour une bonne réussite de la mise en circulation du vaccin de la Covid-19 en Afrique, il faudra user de tact. Le plus grand défi sera de chasser des esprits, toute forme de diabolisation du vaccin. Il s’agira d’une véritable catharsis que les Etats africains doivent opérer sur les mentalités des populations, afin de débarrasser les esprits des démons conspirateurs et obscurantistes. Mais en attendant, il y a un préalable nécessaire : continuons à respecter les gestes-barrières en reconnaissant l’existence réelle de la maladie et sa menace.

Evariste-Marie GUIBRE