MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

C’est peu dire que le plus vieux parti de Côte d’Ivoire, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) de Henri Konan Bédié, est en train de sombrer, si ce n’est déjà fait. Pour cause : depuis maintenant des mois, plusieurs cadres du parti ont décidé de rejoindre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti d’Alassane Ouattara. Mieux, l’un de ses cadres, en l’occurrence Jean-Louis Billon, avait annoncé, le 14 janvier dernier sur les antennes de RFI, qu’il se battrait pour être le candidat du parti et entend, à ce titre, se donner tous les moyens d’y parvenir. Deux semaines après cette annonce, il a été débarqué et remplacé par un membre du secrétariat exécutif du parti, du nom de Kah Zion Denis, le 29 janvier dernier, à la faveur de la présentation de vœux de Nouvel an du président Henri Konan Bédié, aux militants du parti. Preuve que ses propos n’ont pas été du goût du patriarche Bédié. En tout cas, face aux militants, le président a estimé que les défections auxquelles fait face le parti, ne sauraient l’ébranler. Union et cohésion pour remporter les élections locales et la présidentielle à venir, ont été les messages véhiculés par le « Sphinx de Daoukro » à l’endroit des militants. Tout en appelant les responsables de son parti « à taire les divergences et à cesser les intrigues », il a promis d’être « intransigeant à l’égard de tous ceux qui poseront des actes contraires à la cohésion du parti ». « Le PDCI ne peut laisser prospérer le désordre et la division », a-t-il martelé.

Blé Goudé ne sera pas candidat lors des prochaines élections

Une chose est sûre, le mois de mars risque d’être décisif pour ce parti qui tiendra son congrès extraordinaire pour « mettre en conformité ses statuts et son règlement intérieur ». Et pendant que le navire PDCI prend l’eau, au Front populaire ivoirien (FPI) de Pascal Affi N’Guessan, c’est plutôt la sérénité. En effet, au cours de ses vœux de Nouvel an 2023, l’ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, Pascal Affi N’Guesssan, président du FPI, a annoncé la possibilité d’une « alliance » avec le RHDP « pour dépasser nos antagonismes du passé ». Une alliance qui devrait permettre au FPI de se positionner stratégiquement pour les élections municipales du mois d’octobre, et constituer « un tremplin pour la victoire commune en 2025 », date du prochain scrutin présidentiel. On attend donc la matérialisation de cette alliance qui viendra sans nul doute renforcer la force de frappe du parti au pouvoir, en 2025. Une élection présidentielle à laquelle le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), Blé Goudé, n’entend pas prendre part. « Je ne suis candidat pour le moment à aucune élection », a-t-il confié lors d’une visite à l’Est du pays. L’ex-leader des Jeunes patriotes veut non seulement recouvrer son droit de vote, mais aussi «quand les doyens (le président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo) auront fini, moi je dis, un jour, je serai président de la Côte d’Ivoire». Pour l’instant, l’homme s’est fixé pour mission de prôner la paix et la réconciliation pour qu’il « y ait zéro mort et zéro blessé » lors des futures joutes électorales. Et c’est tout à son honneur.

Cher oncle, les 49 soldats ivoiriens condamnés au Mali et libérés récemment, ont reçu la reconnaissance de la Nation, le 24 janvier dernier. Ils ont été faits Chevaliers de l’Ordre national du mérite au cours d’une cérémonie de décoration de 850 militaires et personnels civils des Forces armées nationales. Félicitations à eux!

C’est sur cette note que je te dis au revoir! A bientôt et que Dieu nous garde!

Ton neveu