NOUVELLE ATTAQUE TERRORISTE MEURTRIERE AU TCHAD  

Au moins une vingtaine de soldats tchadiens ont péri dans une attaque perpétrée dans la nuit du 4 au 5 août dernier dans le bassin du Lac Tchad. Le bilan fait également état de plusieurs soldats blessés et de nombreux autres qui manquent à l’appel. Cette attaque d’envergure, première du genre depuis la disparition du maréchal président, Idriss Deby Itno, n’a pas encore été revendiquée. Mais comme le dit un adage bien connu de notre terroir, « qui, si ce n’est le ver de terre, peut se permettre de déféquer dans le champ du roi ? » Autrement dit, qui peut oser s’attaquer à l’armée tchadienne dont les hauts faits d’armes sont connus de tous, si ce n’est Boko Haram qui pense pouvoir faire du Lac Tchad, un califat ? Si fait que même visiblement affaibli par les dissensions en son sein, il n’a de cesse de multiplier les actions de désespoir aussi bien au Cameroun, au Niger, au Nigeria que maintenant au Tchad. Il faut rappeler que le dernier pays cité, depuis l’opération baptisée « Colère de Bohoma » en mars 2020, consécutive à l’assaut qui avait coûté la vie à une centaine de soldats, n’avait plus enregistré pareille attaque meurtrière sur son sol ; tant l’armée, on s’en souvient, avait procédé à un véritable nettoyage sur le terrain. Si l’on en croit les sources officielles, près d’un millier de terroristes avaient été neutralisés au cours de cette opération militaire. En tout cas, qui connaît l’armée tchadienne, sait que cette dernière attaque ne restera pas impunie. Déjà, les autorités annoncent une vaste contre-offensive sur le terrain en vue de traquer les assaillants.

Ce serait une erreur de croire que la mort annoncée de son leader, a entraîné avec elle les funérailles du mouvement islamiste

Peut-être devra-t-on s’attendre, s’il y a lieu, à ce que Deby fils monte au front comme le faisait parfois son père, pour venger les soldats tués et rassurer ainsi l’opinion nationale et internationale que le Tchad ne courbera pas l’échine face aux ennemis de la paix que sont les terroristes. Ce n’est pas impossible. Car, faut-il le rappeler, si le Tchad a échappé aux sanctions de la communauté internationale après le coup de force des bidasses, consécutif à la mort de Idriss Deby Itno, c’est parce que le pays est présenté comme un pion important en matière de lutte contre le terrorisme au Sahel où les populations vivent constamment avec la peur au ventre. Cela dit, on peut s’attendre à ce que le Conseil militaire de transition (CMT) pour lequel cette attaque constitue un véritable pied de nez, sorte l’artillerie lourde pour casser du terroriste. De toute évidence, pour tous ceux qui en doutaient encore, cette nouvelle orgie sanglante est la preuve que même touché aux flancs, Boko Haram dispose d’une capacité de nuisance redoutable. Ce serait donc une erreur monumentale de croire que la mort annoncée de son leader qu’est Aboubacar Shekau, a entraîné avec elle les funérailles du mouvement islamiste qui, en si peu d’années, a fait de nombreuses victimes dans les pays membres du bassin du Lac Tchad.

B.O