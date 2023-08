PLATEFORME 5M AU BURKINA : La facilité conduit à la désillusion

5M ! Voilà un nom qui défraie la chronique dans notre pays depuis quelque temps. Ne me demandez surtout pas de quoi il s’agit ! Puisque je n’en sais rien. J’ai seulement retenu qu’il s’agit d’une plateforme de trading à laquelle avaient souscrit des milliers de Burkinabè mais qui, aujourd’hui, n’ont que leurs yeux pour pleurer. Que s’est-il passé en réalité ? Difficile d’y répondre. De ce que j’ai pu retenir du compte-rendu du point de presse animé par des victimes, ils sont nombreux qui y avaient investi beaucoup d’argent jusqu’en début août où la plateforme, on ne sait pour quelle raison, a cessé de fonctionner. Mais avant ce couac, il y a des gens qui ont pu se tirer d’affaire ; tant ils se sont fait des sous. Mais comme tout marchait bien, on n’entendait pas de bruit. Je suis sûr que certains souscripteurs de 5M ne voulaient même pas que leur entourage sache ; tant ils étaient convaincus d’avoir trouvé la caverne d’Ali Baba. Il a fallu que les choses tournent autrement pour que certains Burkinabè découvrent qu’il y avait une possibilité d’investir et dormir sur ses lauriers sans aucune crainte. Cette affaire de 5M me rappelle une autre au Bénin que l’on appelait ICC-Services qui, je m’en souviens, avait fait de nombreuses victimes en 2014. Lui aussi attirait des épargnants, avec la promesse d’un rendement record. Tout se passe comme si les uns ne tirent pas leçon des erreurs des autres. Si bien qu’ils reproduisent les mêmes bêtises, croyant pouvoir obtenir des résultats différents. Certains pensent que ça n’arrive qu’aux autres jusqu’à ce que leur tour arrive.

Je souhaite que le cas des victimes de 5M serve de leçon aux autres

Peut-il en être autrement surtout quand on sait que nous sommes dans un monde où la recherche effrénée de l’argent a pris le dessus sur bien des valeurs ou ce qu’il en reste ? Tant et si bien que nombreux sont les jeunes qui souhaitent commencer leur vie là où d’autres sont arrivés après 20 ou 30 ans de labeur. Ils veulent construire de belles villas, rouler carrosse et disposer de belles femmes. Conséquence : certains finissent par opter pour la courte échelle là où d’autres s’adonnent à la facilité ; l’essentiel étant de faire fortune. C’est le cas de 5M qui a fait croire à certains qu’il suffit de peu pour devenir multimilliardaire. Et les voilà aujourd’hui groggys de leurs propres turpitudes au point que ne sachant pas à quel saint se vouer, ils en appellent à l’implication des autorités comme s’ils avaient en aval, informé ces dernières, avant de se lancer dans leur aventure ou du moins devrais-je dire, leur mésaventure. Franchement, il faut que les uns et les autres arrêtent de se faire des illusions. L’argent ne se gagne pas ; il se conquiert. Autrement dit, il n’ y a pas mille manières de devenir riche que par le travail. Ceux qui font miroiter d’autres chemins, ne sont rien moins que des marchands d’illusions ou des arnaqueurs et autres escrocs en quête d’expédients. Et les victimes de 5M l’auront appris à leurs dépens. En effet, non seulement elles ne voient plus leur argent, mais aussi elles se sentent désormais exposées dans la mesure où elles avaient utilisé certaines données personnelles pour s’inscrire sur la plateforme. Lesquelles données pourraient être utilisées à des fins criminelles. Voyez-vous ? Quand on aime la facilité, on ne peut que récolter regret et désillusion. Il vaut mieux investir utile que de passer le temps à jeter de l’argent par la fenêtre. En tout cas, tout en compatissant à la douleur des victimes de 5M, je souhaite que leur cas serve de leçon aux autres. A bon entendeur, salut !

« Le Fou »