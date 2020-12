Des individus cagoulés, roulant à motos, et qui vont d’établissement scolaire à établissement scolaire, voilà des scènes auxquelles l’on assiste chaque année durant le mois de décembre au Burkina Faso et ce, depuis des décennies. Le drame, c’est que le plus souvent, cela s’accompagne d’actes de violences et de vandalisme, provoquant des troubles à l’ordre public. En tout cas, en attendant que soient sanctionnés les jeunes qui ont été arrêtés dans ce cadre par les autorités judiciaires, nous disons : plus jamais ça !