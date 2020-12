PLUS JAMAIS ÇA !

La scène se déroule dans le village de Tibin, dans la commune de Yako. Neuf femmes, accusées de sorcellerie, ont été bannies du village après avoir été publiquement humiliées. Ce cas est loin d’être isolé. Il rappelle bien d’autres qui se sont déroulés un peu partout à travers le pays, au cours desquels ont parfois eu lieu morts d’hommes. Voyez-vous ? Ça ne fait pas humain ! Faisons parfois preuve d’empathie pour comprendre la douleur et le supplice que vivent ces pauvres femmes accusées de sorcellerie et leurs proches. Vraiment, plus jamais ça !