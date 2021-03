La scène est digne d’un film hollywoodien. Et pourtant, c’est une triste réalité qui a eu lieu à Bissiga, dans le Boulgou. En effet, il s’agit d’élèves en colère qui ont pris en otage le proviseur et l’intendant de leur lycée. Quant au censeur qui était absent lors des évènements, il a eu la vie sauve, à son arrivée, grâce à ses jambes parce que poursuivi par les mêmes garnements surexcités et armés de gourdins et de barres de fer. Franchement, où allons-nous si des élèves peuvent se permettre de séquestrer ou de prendre en chasse leurs enseignants ? C’est tout simplement inadmissible. Plus jamais ça !