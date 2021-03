Le trafic des enfants, c’est une réalité au Burkina Faso. En effet, pas plus tard que le week-end écoulé, des mineurs, en partance pour la Côte d’Ivoire pour y travailler dans les plantations agricoles et des sites d’orpaillage, ont été interceptés. En fait, le phénomène n’est pas nouveau. Car, très régulièrement, l’on voit des enfants qui quittent leurs familles respectives pour aller travailler comme des bêtes de somme dans des plantations agricoles ou sur des sites d’orpaillage et ce, aussi bien au Burkina Faso qu’en Côte d’Ivoire. Plus jamais ça !