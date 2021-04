Pour avoir porté plainte contre un présumé violeur de sa fille de ménage, un particulier a vu son domicile incendié par des jeunes en colère qui protestaient ainsi contre l’arrestation du mis en cause. C’était le 1er avril dernier, à Somgandé, à Ouagadougou. En agissant ainsi, les manifestants oublient qu’au lieu de voler au secours du prévenu, ils n’ont fait qu’aggraver son cas. Car, force doit rester à la loi. Le Burkina est une république encadrée par des textes et non une jungle où les plus forts s’arrogent impunément des droits sur les autres. Plus jamais ça !