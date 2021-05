PLUS JAMAIS ÇA !

Au cours du match qui a opposé l’EFO à l’AS SONABEL, le 15 mai dernier, le Stade Issoufou Joseph Conombo où se déroulait la compétition, a été le théâtre de violences. En effet, des supporters surexcités parce que leur équipe était menée au score et remontés contre l’arbitrage, ont assommé le 2e assistant de l’arbitre avec un projectile. Toute chose qui a mis fin à la rencontre. Voyez-vous ? De pareilles scènes de violences, on en a connu dans nos stades qui, plutôt que d’être des lieux de fraternisation ou de promotion de la tolérance, sont devenus des endroits dangereux. Franchement, plus jamais ça !