PROMESSE D’AMELIORATION DE LA FOURNITURE D’EAU ET D’ELECTRICITE : Vivement que le Premier ministre tienne parole !

La période de canicule a pris ses quartiers au Burkina Faso. Une période plus ou moins stressante pour de nombreux Burkinabè ; tant elle rime avec coupures d’eau et d’électricité. A preuve, nul n’est besoin de rappeler que l’année 2024 a été une année particulièrement difficile pour les populations. C’est pourquoi le 14 mars dernier, dans son discours sur la situation nationale, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a tenté de rassurer les uns et les autres. Il a promis que cette année 2025 sera meilleure que l’année écoulée. A l’entendre, plusieurs actions ont été entreprises aussi bien en ce qui concerne la fourniture d’électricité que celle en eau potable pour assurer une meilleure traversée de cette période de canicule. « Une chose est sûre : en 2025, nous devrions connaître une situation bien meilleure qu’en 2024, où nous avons été confrontés à une augmentation des risques d’incendies et à une prise en compte insuffisante des mesures de prévention », a-t-il laissé entendre. Vivement que le Premier ministre tienne parole ! Car, une chose est de faire une promesse, une autre est de travailler à la réaliser.

Eviter le gaspillage de l’eau de robinet, et d’électricité

La promesse venant du chef du gouvernement himself, on espère que tout sera mis en œuvre afin d’éviter aux populations de vivre le calvaire de l’année dernière. En tout cas, l’idéal serait que les mesures prises par le gouvernement à court et long termes, puissent permettre d’en finir, une bonne fois pour toutes, avec les coupures d’électricité et d’eau qui ne sont pas sans conséquences sur notre économie. Toutefois, tout en invitant le gouvernement à jouer sa partition, dans la fourniture d’eau et d’électricité, on ne peut non plus s’empêcher d’appeler les populations à plus de responsabilité dans la gestion, notamment à travers une rationalisation de leur consommation. Et le Premier ministre lui-même ne dit pas autre chose quand il interpelle les uns et les autres sur la nécessité d’éviter le gaspillage de l’eau de robinet, et d’électricité, surtout pendant cette période chaude. Cet appel vaut son pesant d’or dans la mesure où, très souvent, durant cette période de chaleur, il s’en trouve des gens qui laissent des climatiseurs en marche dans leurs bureaux respectifs alors même qu’ils n’y sont pas. Certains ont aussi la fâcheuse tendance à quitter la maison sans éteindre les ampoules et/ou autres appareils. Toute chose qui, en plus de contribuer au gaspillage de l’énergie, provoque souvent des courts-circuits à l’origine de certains incendies. En tout cas, le chef du gouvernement a promis une situation meilleure que celle de l’année passée. On espère seulement que ce ne sera pas un effet d’annonce ou une annonce sans effet.

SIDZABDA