PROMESSE DE REVALORISATION DES SALAIRES AU BENIN : Patrice Talon ira-t-il jusqu’au bout ?Patrice Talon ira-t-il jusqu’au bout ?

« En 2022, nous allons relever les salaires des travailleurs, autant que nous améliorons l’environnement des affaires et investirons dans divers secteurs productifs pour créer davantage d’emplois et de richesses au profit de tous ». Ainsi parlait le président béninois, Patrice Talon, dans la nuit du 31 décembre 2021 alors qu’il présentait ses vœux de nouvel an à son peuple. Cette promesse présidentielle, conséquence d’une revendication syndicale pressante, avait réjoui les Béninois qui, confrontées à la vie chère, attendaient des actes concrets de la part de leur président. Et ce, étant entendu qu’en règle générale, les promesses des hommes politiques n’engagent que ceux qui y croient. Depuis hier 26 avril 2022, le président Talon donne des signes que sa promesse ne relève, pour le moment en tout cas, ni d’une démagogie ni d’un bluff. En effet, des négociations ont été entamées entre le pouvoir de Patrice Talon et les syndicats, dans le cadre de la matérialisation du relèvement des salaires. Sur la table des discussions entre les parties, trois points sont inscrits à l’ordre du jour: la hausse des salaires, le relèvement du SMIG et le recrutement de personnel au profit de l’administration publique. En attendant de voir l’aboutissement des négociations engagées, l’on peut déjà saluer cette volonté politique affichée du président Talon d’apporter une bouffée d’oxygène à ses compatriotes en augmentant leur pouvoir d’achat.

Le contexte plaide pour des actions concrètes en faveur des Béninois

Il pourrait se targuer d’être l’un des chefs d’Etat béninois, dans l’histoire, à avoir procédé à une revalorisation des salaires des travailleurs des secteurs publics et privés de son pays. Par ailleurs, au-delà des dividendes politiques qui s’offrent à lui, le président Talon se crée une occasion en or, de faire la paix avec une bonne partie de son peuple qui se sent embastillé depuis sa prise de pouvoir. Dans cette opération de rédemption, pour ne pas dire de réconciliation, le président devrait penser aussi à la classe politique dont plusieurs leaders sont, soit en prison soit en exil. Pour un président qui est à son dernier mandat, il n’y a rien de tel que de quitter le pouvoir en laissant derrière soi, l’image d’un leader qui a su instaurer une gouvernance profitable à tous, surtout à ses adversaires. En tout cas, le contexte plaide pour des actions concrètes en faveur des Béninois confrontés au renchérissement du coût de la vie, aux crises économique et sanitaire et même sécuritaire. La preuve, pas plus tard que le 24 avril dernier, le pays a enregistré une nouvelle attaque qui a laissé un mort sur le carreau. Cela dit, ces actions dont les discussions en cours, vont en déterminer les conditions et actionner les leviers, peuvent constituer, à n’en pas douter, un socle de gouvernance capable de contrecarrer des débordements potentiels. Entre donner sans être contraint et donner sous la contrainte, un dirigeant sage a vite fait le choix. Il reste à savoir si le président Patrice Talon ira jusqu’au bout de ses promesses.

Michel NANA