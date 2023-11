PUBLICITÉS SUR LES REMEDES TRADITIONNELS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : Il faut savoir faire montre de discernement

Dans un communiqué rendu public au cours de la semaine dernière, le ministère en charge de la santé appelle les uns et les autres à la vigilance face au foisonnement de publicités de remèdes traditionnels sur les réseaux sociaux. Et ce constat, bien des observateurs le partagent. En effet, la toile est constamment inondée de publications qui vantent les vertus de tel ou tel produit. Et la stratégie toute trouvée consiste, après publication, à faire témoigner des gens pour laisser croire que le produit est de bonne qualité. Malheureusement, il y a des esprits faibles, pour ainsi dire, qui tombent dans le piège, oubliant volontiers que certains, la plupart d’ailleurs, de ceux qui mettent en vente des produits traditionnels sur les réseaux sociaux, n’ont aucun profil. Ce sont parfois des marchands d’illusions qui cherchent à se faire des sous. Et pour cela, ils développent tous les mensonges possibles pour tenter de s’attirer des clients. D’où la nécessité de faire montre de discernement. Car, très souvent, certains patients ont contribué, peut-être sans le savoir, à aggraver leur mal en utilisant ces produits vendus sur les réseaux sociaux. Certains n’avaient même pas de problème de santé mais à force d’utiliser ces produits, ils ont développé des pathologies dont eux-mêmes se demandent d’où elles sont venues. Voyez-vous ? Il faut que l’on sache raison garder pour ne pas, avec notre propre argent, nous créer des ennuis inutiles. C’est pourquoi je pense, pour ma part, que le communiqué du ministère de la Santé a toute sa raison d’être. Du reste, il n’avait que trop tardé, et je souhaite que les uns et les autres s’approprient le contenu. Il y va de leur propre santé.

Je veux inviter les uns et les autres à prendre parfois du recul

Les centres de santé demeurent les endroits les mieux indiqués pour se faire soigner. A cela s’ajoute le respect des mesures d’hygiène et de protection. Certes, la pharmacopée traditionnelle, lorsqu’elle est bien conduite, a de nombreux bienfaits pour les populations. Personne ne peut le contester. Malheureusement, le milieu est infecté et infesté de gredins et d’individus de mauvaise foi qui ne jurent que par l’argent. Si bien qu’ils finissent par ternir l’image de ceux-là qui exercent avec rigueur et professionnalisme, leur métier. Et Dieu seul sait le nombre de vies que ces derniers arrivent à sauver grâce aux produits traditionnels. Du reste, c’est pour éviter cette pagaille et ce désordre que les autorités ont eu le nez creux en soumettant la pharmacopée traditionnelle à une réglementation spécifique. Ceux qui sont en règle disposent d’une autorisation d’exercer et sont reconnus par les autorités compétentes, si bien qu’ils ne peuvent pas se permettre certaines dérives. Mais ceux-là qui se cachent derrière les réseaux sociaux, sont des gens à craindre. Car, ils sont capables, et c’est généralement le cas, de vous vendre de faux médicaments, convaincus que vous n’aurez pas l’occasion de les retrouver. Loin de moi la volonté de jeter l’anathème sur la médecine traditionnelle. Mais à la suite du ministère de la Santé, je veux inviter les uns et les autres à prendre parfois du recul pour comprendre que tout ce qui se dit sur les produits vendus sur les réseaux sociaux, n’est pas vrai. Il y a une grosse part d’arnaque. Mais moi fou, je suis prudent. J’achète le plus souvent mes produits en pharmacie.

« Le Fou »