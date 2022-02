QUESTION A QUI DE DROIT

Depuis le 24 janvier, des militaires, regroupés au sein du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), ont pris le pouvoir en mettant ainsi fin au régime de Roch Marc Christian Kaboré. Ils ont dissous le gouvernement et l’Assemblée nationale. Mais depuis lors, je n’ai de cesse de me poser une question : comment feront nos désormais ex-députés pour rembourser les prêts qu’ils avaient contractés auprès des banques ? Je suis sûr que c’est la question que beaucoup d’entre eux, se posent depuis quelques jours.

Un citoyen burkinabè