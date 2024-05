QUETE DE L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE AU BURKINA : Équiper les producteurs agricoles c’est bien, mais…

Quatre cents tracteurs, 710 motopompes, 239 motoculteurs! C’est une véritable armada que le chef de l’Etat déploie pour lancer son offensive agricole pour la saison pluvieuse qui se profile à l’horizon. Ces puissantes machines flambant neuves ont été officiellement remises le 6 mai dernier, avec plusieurs milliers de tonnes d’engrais et de semences, par le premier des Burkinabè aux producteurs agricoles. Selon les officiels, ce sont plus de 78 milliards de F CFA qui ont été décaissés par l’Etat pour l’acquisition de l’ensemble de ces équipements. C’est un effort colossal, au regard de la situation économique nationale difficile marquée par une rareté de ressources, qui traduit toute la volonté des premières autorités de notre pays de redynamiser le secteur de l’agriculture. En voilà une bonne nouvelle pour les paysans qui doivent être rassurés et galvanisés, eux qui se sont estimés, à tort ou à raison, pendant longtemps, oubliés et abandonnés à leur sort. C’est également une bonne nouvelle pour l’agriculture burkinabè qui a longtemps souffert de la précarité de ses moyens de production, et réduite jusque-là à une agriculture de subsistance. En effet, ces centaines de tracteurs, de motopompes et de motoculteurs auront leur mérite de mécaniser ce secteur qui est le poumon de l’économie nationale. C’est une dotation salutaire qui constitue un renfort de taille pour les acteurs qui pourront ainsi développer leurs capacités d’exploitation des terres. Ils ont d’ailleurs eu les assurances du chef de l’Etat qui leur a promis que les tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les champs.

Il faut travailler à libérer les terres occupées par les groupes armés terroristes

Preuve, s’il en est encore besoin, que le capitaine du navire a mis un point d’honneur à atteindre effectivement l’autosuffisance alimentaire dans notre pays. Et l’acquisition de cet important lot d’équipements est une première victoire d’étape dans la réalisation de cette noble ambition. Toutefois, le chemin de la victoire finale reste parsemé d’embûches. En effet, entre les profiteurs sordides qui n’hésiteront pas à faire, sans vergogne, des affaires à travers ces équipements, et la situation sécuritaire préoccupante, il y a là des efforts supplémentaires à fournir par nos dirigeants pour que le rêve devienne une réalité.Pour le premier cas, c’est une bataille cruciale qu’il faudra impérativement gagner. Parce qu’on le sait, des remises de matériels agricoles, il y en a toujours eu dans ce pays. Mais elles n’ont véritablement jamais profité aux vrais acteurs du secteur, à cause de l’affairisme et la corruption érigée en sport-roi au pays des Hommes intègres. Quant au défi sécuritaire, il se pose également avec acuité. En effet, de nombreux paysans n’ont plus de terres dans plusieurs localités du pays, parce que chassés par ‘’les hommes de la brousse’’. C’est dire s’il est impérieux de relever ce défi afin que les populations puissent retrouver leurs champs respectifs. Car, un paysan, aussi vaillant soit-il, et quels que modernes que soient ses moyens de production, ne pourra rien s’il ne dispose pas de terre pour mener son activité. Equiper les producteurs agricoles, c’est bien. Mais il faut travailler à libérer les terres occupées par les groupes armés terroristes. Et c’est une conjugaison d’efforts entre les autorités et l’ensemble de la population qui permettra de sortir de cette gangrène.

«Le Fou»