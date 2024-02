SACRE DES ELEPHANTS A LA CAN 2023 : Tout est accompli pour ADO !

«Jamais deux sans trois!» Ces mots du président Alassane Ouattara, avant la grande finale de la 34e Coupe d’Afrique des Nations (CAN) entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria, sonnaient déjà comme une prémonition pour annoncer la victoire des Eléphants. Et ils l’ont fait, sous le regard admiratif du président de la République, et devant 60 000 spectateurs en extase dans le stade qui porte son nom. Ce sacre qui offre la troisième étoile à la Côte d’Ivoire, dans la plus grande compétition du football africain, est arrivé au terme d’une partie au cours de laquelle l’Aigle nigérian n’a pas su voler haut dans le ciel d’Abidjan, et a été assommé par deux «coups de marteau» magistralement administrés par le pachyderme. Depuis cette soirée épique, toute la Côte d’Ivoire s’est embrasée. C’est la fête sur les bords de la Lagune Ebrié, pour célébrer la victoire des Eléphants. Pour rendre cette fête encore plus belle, le président Ouattara y a également mis du sien. Il a déclaré la journée du lundi 12 février, chômée et fériée. «Pour tous les Ivoiriens, clairement, c’est un bonheur indescriptible», a laissé entendre le chef de l’Etat dans l’euphorie de la victoire en finale contre le Nigeria, tout en couvrant les acteurs de ce sacre de mots de félicitations et de fierté. Ce bonheur, le président octogénaire l’a vécu à chaud. En effet, l’enfant de Dimbokro s’est offert un véritable bain de foule à Ebimpé, en soulevant le trophée sur le podium avec les joueurs. Une communion qu’il a, dans la foulée, partagée avec les 60 000 supporters dont certains scandaient son nom.

ADO doit utiliser cette victoire pour aplanir les divergences politiques

C’est donc un président de la République tout comblé au soir de cette 34e CAN que lui-même avait voulue mémorable. En fait, Alassane Ouattara avait fait de cet évènement sportif, une vitrine pour envoyer une belle image de la Côte d’Ivoire au reste du monde entier. De ce fait, il n’a pas lésiné sur les moyens pour réussir la «CAN de l’hospitalité» avec plus de 500 milliards de F CFA investis, selon les chiffres officiels. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout est désormais accompli pour ADO, avec cette troisième étoile sur le maillot orange, et une compétition réussie dans son ensemble, à en croire, en tout cas, les échos qui viennent des observateurs les plus proches de l’évènement, qui n’hésitent pas à classer cette édition parmi les meilleures de l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations. De quoi donner le sourire au président qui aura remporté plus de CAN, en tant que dirigeant. En effet, le premier sacre est intervenu en 1992 quand Alassane Ouattara était Premier ministre de Félix Houphouët Boigny, et les deux derniers (2015 et 2024) au moment où il préside aux destinées de la Côte d’Ivoire. S’il est connu de tous que le football est l’opium du peuple, de là à utiliser ce succès pour tenter un mandat supplémentaire au pouvoir, il y a un pas que le président Ouattara gagnerait à ne pas franchir. Il doit plutôt utiliser cette ambiance positive créée par la victoire de la troisième étoile pour aplanir les divergences politiques en vue de la réconciliation nationale.

Siaka CISSE