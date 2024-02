SAINT-VALENTIN ET DEBUT DE CAREME CHRETIEN : La fête à l’épreuve de la foi

Le 14- Février ou jour de la Saint-Valentin, est célébré l’amour. A l’origine, la célébration annuelle et païenne, était appelée la Lupercalia, et se tenait chaque année, le 15 février. Les festivités ont été très populaires jusqu’au 5e siècle de notre ère, soit plus de 150 ans après que l’empereur Constantin a imposé la chrétienté à tout l’Empire romain. Cette année, la Saint-Valentin coïncide avec le Mercredi des Cendres qui marque le début du carême chrétien avec son lot de privations. La question est de savoir si certains ont pu faire la fête tout en restant fidèles aux exigences du Mercredi des Cendres; la consommation de la viande et de l’alcool étant interdite pour les fidèles catholiques. La fête à l’épreuve de la foi, peut-on dire. Cela dit, la Saint-Valentin intervient dans un contexte de crise sécuritaire sur fond de morosité économique au Burkina Faso. Les poches étant trouées, l’expression de l’amour à travers « les grands cadeaux », peut attendre des lendemains plus gais. Ce d’autant que certains compatriotes, pour l’heure, ne pensent qu’à leur survie. Du reste, chaque Burkinabè qui célèbre la Saint-Valentin, doit avoir une pensée spéciale pour les forces combattantes qui, loin de leurs épouses et enfants, se battent pour que ceux qui le souhaitaient hier, puissent « manger l’amour » dans la quiétude.

Ce n’est pas trop de demander aux Burkinabè, de s’aimer les uns les autres

Dans tous les cas, il importe de s’échanger des messages allant dans le sens de la promotion de la tolérance et de l’amour entre les communautés dans un Burkina où la haine se manifeste de plus en plus. Les Burkinabè doivent s’aimer les uns les autres afin de construire ensemble un pays de paix, uni et prospère. Force est de reconnaître qu’au fil des ans, l’esprit de la Saint-Valentin a été dévoyé. Car, sous d’autres cieux, il suffit d’offrir un bouquet de fleurs ou de dire des mots doux à sa dulcinée, pour qu’elle soit comblée. Mais chez nous, en Afrique, nous sommes en train de dévier de cet esprit à tel point que ce sont les commerçants qui se frottent les mains ; tant ils font de bonnes affaires. Cela dit, le 14-Février est une journée dédiée à l’amour, et l’amour est universel. Il n’est pas seulement réservé aux couples, mais à tous les humains. Ce faisant, si l’on a des moyens de faire plaisir à la personne qu’on aime, il ne faut pas s’en priver. Et un présent, aussi petit soit-il, est bon à prendre. Certes, comme le disent certains, l’amour s’exprime et se vit tous les jours, mais la Saint-Valentin étant une journée spéciale, aller au restaurant, à l’opéra, au ciné, ne fera qu’aiguiser l’amour en tourtereaux.

Issa SIGUIRE