SEMAINE DE POKO : 10 conseils pour bien garder votre femme

Cette semaine, votre rubrique la Semaine de Poko s’est intéressée à la vie de couple. Comme à chaque fois dans les débats, nous entendons des proverbes, conseils, vidéos concernant l’entretien du couple qui relève du devoir de la femme. Pour ce numéro, nous nous intéressons aux conseils pour bien garder sa conjointe.

1 – La fidélité

Mon premier conseil sera le suivant : ne pas tromper sa femme. D’ailleurs, cela fait mal à votre partenaire. Ensuite, ça ne vaut pas le coup (généralement la maîtresse n’est pas à la hauteur) et ça n’a pas d’intérêt (même pas financier). La seule chose que cela puisse vous apporter est une rupture, des problèmes, une grossesse ou une maladie.

2 – La violence

Figurez-vous que beaucoup d’hommes se servent encore de leurs poings pour se faire entendre dans leur foyer/relation …

Quelle tristesse! Dans le meilleur des cas, votre partenaire finira par partir d’elle-même. Sa famille viendra la repêcher sans même que vous n’ayez le temps de dire un mot, ou ses frères viendront vous faire la peau… J’ai bien dit dans le meilleur des cas.

Dans le pire des cas, vos enfants seront susceptibles de reproduire ou subir ce qu’ils ont vu. Cette irresponsabilité vous perdra le jour du procès. (Il est bien évident que vous allez vous en prendre un dans la face). Et pour faire plus sérieux, les accidents domestiques sont si vite arrivés. Le plus surprenant est que 40% des cas de violences conjugales débutent lors de la première grossesse. Mais on est où là ? Sincèrement, quelle femme attend-elle de sa relation, un culte de la violence ? Certaines arrivent à se sauver à temps et d’autres… jamais…

3 – Le conflit inutile

Comme le dramaturge Jean Anouilh le disait : « Pourquoi contredire une femme? Il est tellement plus simple d’attendre qu’elle change d’avis ». Je ne sais pas si vous l’avez remarqué mais, en règle générale, les femmes changent souvent d’avis (pas toutes). Donc, ce paragraphe s’applique particulièrement aux hommes qui ont des femmes indécises ou hésitantes (ce qui n’est absolument pas une mauvaise chose). Il vous faut juste un manuel pour éviter le conflit inutile. Donc, messieurs, lorsque votre compagne vient avec une idée sans queue ni tête, contentez-vous de lui suggérer une autre solution. Elle finira par vous suivre sans même s’en rendre compte. Le conflit est ici inutile. He oui, vous êtes toujours là à entendre « une femme ne doit pas contredire son mari, blablabla »… Voilà, vous-même, vous avez votre parfait cas de figure ici ! Alors, on suggère juste sans s’emporter. Puis, on laisse sa femme changer.

4 – Les tâches ménagères

Oui oui, il faut bien le mentionner. Vous ne pouvez pas être deux à travailler plus de 8 heures par jour mais penser qu’une seule personne va venir faire la cuisine, la vaisselle, le repassage, la lessive et accessoirement garder vos enfants, puis en plus de cela venir vous faire l’amour ! Non, mais on est où la ? Si vous cherchez cette femme- là, j’ai vu que les Chinois avaient développé une meilleure version de leurs poupées robots là… Parce que du côté des femmes … l’éponge est jetée ! Investissez dans des femmes de ménage ou répartissez-vous les tâches. Même ceux qui pensent qu’être femme au foyer est simple, pensez différemment ! Proposez toujours d’aider (même si elle dit non). C’est un peu votre « mutuelle ». Comme cela, en cas de dispute, vous avez l’argument d’avoir au moins essayé.

5 – Le sexe

Naturellement, l’amour joue un rôle assez important dans le couple. Certains ont une libido importante et d’autres bien moins. L’idée est de trouver le parfait équilibre et surtout la disponibilité. « Monsieur trop occupé ». Ne rentre plus tard chez toi pour faire les choses de façon mécanique ou alors pour ne rien faire du tout (surtout si c’est récurrent). « Monsieur barbare », si on a inventé les préliminaires, ce n’est pas pour les autres ! Il faut apprendre à façonner l’imaginaire de ta conjointe. « Monsieur fainéant », si tu as pensé que faire la planche était le meilleur moyen de prendre son pied une fois par mois, cela peut être l’occasion parfaite pour la femme de prendre ses jambes à son cou…

Bref, vous l’aurez saisi, il faut savoir qui on a face à soi et surtout qu’est-ce qu’on attend de l’autre.

6 – La belle-famille

Pour cette histoire, évitez de crier à tout bout de champ que « si votre femme ne s’entend pas avec votre mère …». Quel serait l’intérêt, pour une femme qui est amoureuse de vous, de ne pas aimer votre mère au premier contact ? La fille amoureuse, stresse de rencontrer la femme qui a fait de vous l’homme qu’elle aime. Elle ne peut être que positive et faire de son mieux. Par conséquent, je suis persuadée que sur 10 cas de présentation aux parents, si cela se passe mal, 8/10 sont de la faute de vos parents. Tâchez d’être plus pragmatique sur le sujet.

7 – L’engagement

Arrêtez les gamineries! Si vous êtes avec une femme qui est bien, ne passez pas 7 à 10 ans à « voir » si c’est la bonne. Comme l’a si bien dit la chanteuse ivoirienne Josey, vous voulez encore étudier votre partenaire combien de temps ? Quel genre de diplôme vous voulez avoir ?! Lancez-vous! Passé un certain âge, que faites-vous encore dans des relations d’adolescents ? Un homme qui ne s’engage pas, ça fait fuir dèh!

8 – Le travail et l’argent

Si on vous ment que « tant que vous avez l’argent, tout va », c’est à moitié vrai. Si on vous dit que « si vous travaillez dur, tout va », c’est aussi à moitié vrai. La réalité est plus complexe. Si vous travaillez dur depuis des années mais vous n’arrivez pas à subvenir aux besoins de votre foyer (et que votre femme apporte bien davantage sur la table), elle finira par vous le balancer lors d’une énième dispute. Pas forcément prête à partir, mais rester n’est pas toujours évident. Je reconnais tout de même qu’un homme ambitieux et travailleur aura toujours une longueur d’avance sur les autres auprès de sa femme. La réalité, messieurs, est que nombreuses sont les femmes qui ont un compte caché. Beaucoup le gardent juste au cas où (par mesure de sécurité pour la famille), tandis que d’autres sont là pour préparer un départ éventuel…

9 – Le manque d’affection / d’attention/ d’aventure

Ça devait être mentionné. Vous manquez souvent, de par votre absence certes, mais également vos habitudes dites trop « viriles », de donner de l’affection à votre chérie. Pas de câlins, de bisous, de petites notes sympathiques retrouvées dans la pièce, de fleurs ou petits cadeaux symboliques pour rien, une pâtisserie déposée sur la table, des soirées improvisées, un plat fait maison (même brûlé, ça compte beaucoup) …, et la liste est bien longue. Bizarrement, vous, vous en recevez davantage et cela vous fait plaisir. Alors, pourquoi ne pas faire pencher la balance juste un tout petit peu ?

Selon ma propre expérience, j’ai remarqué qu’un homme qui nous apprend des choses est bien plus stimulant que monsieur quelconque. Les femmes aiment les hommes instruits et érudits. Tous les jours, vous nous fatiguez les oreilles sur des choses : « moi je veux une femme qui pense comme ci, qui croit en ça, qui sait ceci… ». C’est donc le moment d’échanger, de partager ou de faire découvrir à votre conjointe, un petit bout de ce qu’elle ne sait pas; ce qui vous passionne et trotte dans votre tête. L’idéal même est de poser la petite carte de vos projets de couple juste après …C’est aphrodisiaque, je dirais.

10 – La confiance

Si vous êtes des menteurs notoires, sachez que jouer la carte de la sincérité est bien moins risqué que de se faire prendre dans des explications farfelues. D’une part, lorsqu’une femme vous pose une question, dans 65% des cas, elle connaît déjà la réponse. N’allez pas tenter votre chance dans l’improvisation. (En plus, vous avez souvent la mémoire courte. Donc, le mensonge ne tiendra pas longtemps). La prise de risque est trop élevée … Si elle ne vous attrape pas cette fois-ci, ce sera la prochaine fois.

D’autre part, il est plus simple d’admettre ses erreurs que de les cacher. Dans la majeure partie des cas, « l’erreur n’annule pas la valeur de l’effort accompli ». Et, qu’on se le dise clairement, une femme qui n’a pas confiance en vous, ne se projettera que très peu.

Si cela suffisait ! Il est bon de savoir qu’une femme à qui vous ne faites pas confiance (par rapport à votre propre insécurité), finira par se lasser très vite de toujours devoir prouver ses bonnes intentions… Ça aussi, ça joue beaucoup. Accuser, soupçonner ou reprocher des choses à madame sur une base pleine de vacuité, n’a rien de séduisant. Elle finira par partir… Arrêtez de mettre votre chérie dans une situation où elle doit constamment défendre la légitimité de votre couple. Subir le manque de respect des autres à cause de votre comportement n’est pas une tâche simple. Il n’y a rien de plus inconfortable que d’être mal à l’aise publiquement avec son partenaire !

Valérie YAMEOGO/ TIANHOUN