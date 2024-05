SEMAINE DE POKO : 5 astuces pour réussir son premier rendez-vous galant

Dans une de nos parutions précédentes sous la rubrique Semaine de Poko, nous avons donné des astuces aux femmes pour réussir leur premier rendez-vous galant. Cette semaine, nous avons pensé à la gent masculine. C’est votre premier rendez-vous avec une fille que vous rencontrez sur Internet et vous ne savez pas comment l’aborder, ne paniquez, il existe beaucoup d’astuces pour bien préparer votre première sortie !

Pour autant, il n’y a pas de recette magique. La base du succès repose essentiellement sur le respect des codes de bienséance. Galanterie, politesse, bonnes manières et autres usages conventionnels seront donc de la partie. Si l’habilité vous manque pour les mettre en application, voici un petit rappel pour vous aider à maitriser ce jeu de séduction et mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre premier rendez-vous.

1-Adoptez le bon look

Avant tout, on se détend. On ne sort pas le costard et on oublie la cravate. Soyez simplement élégant en choisissant une tenue qui vous mette en valeur, dans laquelle vous êtes aussi à l’aise.

Le physique est la première chose à laquelle on prête attention. Il est donc indispensable de paraitre seyant lors d’un premier rendez-vous pour séduire, sans pour autant être sur son 31. Optez pour un style classique et tendance, chic et décontracté. Les femmes font très attention à ce genre de détail. On évitera les baskets, tout comme la surdose de parfum. Sentir bon oui, mais sentir fort non !

2-Restez vous-même

L’art de la séduction réside dans le fait de ne pas chercher à séduire. Alors, pas de pression inutile, soyez vous-même, n’en faites pas des tonnes, ne paraissez pas désespéré, évitez les mensonges et vivez le moment plutôt que de le jouer. Endosser un rôle vous enfermera dans un cercle vicieux qui ne vous aidera pas à construire une relation sur le long terme.

N’essayez pas de paraitre ce que vous n’êtes pas. Pour donner envie à une personne d’être avec vous, il faut que vous soyez d’abord vous-même heureux.

Restez naturel et spontané, une personne qui se sent bien dans sa peau rayonnera toujours.

3-Ne cherchez pas à conclure

Partez le cœur léger et n’attendez rien de ce premier rendez-vous. Inutile de se faire des films, cette sortie est faite pour découvrir l’autre. Si vous idéalisez l’image que vous vous en faites, vous ne pourrez qu’être déçu si elle ne colle pas à votre scénario. Pas d’attente, pas de stress, pas de déception. Dans le cas où ça ne marche pas, vous pourrez quand même profiter et passer une bonne soirée.

A l’inverse, si la personne vous plaît, plus vous la découvrirez, plus vous aurez d’agréables surprises et le déclic viendra naturellement. Si la personne a accepté de vous voir, c’est qu’elle est au moins à moitié intéressée. Il n’y a plus qu’à se détendre et profiter du moment pour tester le courant. Rendez la discussion intéressante pour un véritable échange.

Cherchez les traits de personnalité de la personne en face de vous, pas ce qu’il y a sous ses vêtements. Il n’y a rien de moins sexy qu’une personne que l’on sent en attente de quelque chose. Vous êtes dans le présent, ne pensez pas au futur. Si la magie opère, les affinités se créeront et conduiront certainement à un deuxième rendez-vous.

4-Respectez les codes

Cela peut paraitre cliché ou démodé, mais vous vous devez d’user de vos bonnes manières. Faire preuve de respect envers la personne avec qui vous avez rendez-vous est le minimum que vous puissiez faire. Les codes étant connus, c’est la seule chose que vous pourrez contrôler.

Premièrement, soyez ponctuel. Il ne faut pas se tromper, le proverbe « se faire désirer » ne marche que si la personne vous a sous les yeux, pas lorsqu’elle vous attend plus de 30 minutes toute seule à une table.

Deuxièmement, soyez sobre. L’alcool ne fait pas bon ménage au premier rendez-vous. Vous devez garder les idées claires, contrôler vos émotions et ne pas avoir besoin de désinhibiteur pour parler avec une personne avec qui vous souhaitez avoir une relation sérieuse.

Dernièrement, soyez galant. Messieurs, jouez le jeu ! Malgré la politesse de la gent féminine à proposer de partager la note, soyez gentleman jusqu’au bout. Votre honneur est en jeu : vous invitez, vous payez.

5-Posez les bonnes questions

Votre but est d’en savoir plus sur la personne en face de vous : commencez par des questions générales sur vos métiers et vos hobbies. Rebondissez sur les sujets avec vos propres expériences et anecdotes. Comblez éventuellement les blancs en parlant de l’actualité. Soyez à l’écoute et laissez la discussion suivre son cours.

Evitez les questions trop personnelles. Si vous avez l’impression de tout connaitre de la personne dès le premier rendez-vous, le deuxième risque d’être plutôt ennuyeux… De même, ne dévoilez pas tout de vous ! Laissez-lui la chance de vous découvrir progressivement !

Ne soyez pas toujours d’accord ! Avoir les mêmes centres d’intérêts, c’est bien, mais confronter des opinions est beaucoup plus constructif. Si vous êtes sur la même longueur d’ondes, parfait, dites-le. Mais si ce n’est pas le cas, ne dites pas oui pour lui faire plaisir. Si vous sentez que le sujet est délicat, dites simplement que vous n’êtes pas forcément d’accord et finissez avec une touche d’humour pour changer de sujet.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : The Editorial Team