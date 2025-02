Télécommunication : Le Burkina Faso rend hommage à Sylvain Zongo, un pionnier de l’innovation technologique au BF et en Afrique

La communauté burkinabè des Technologies de l’information et de la communication va rendre hommage du 31 janvier au 17 février 2025 à Sylvain Zongo, une grande figure du numérique au Burkina Faso et en Afrique, pour son engagement sans faille envers le progrès technologique et son dévouement à l’autonomisation des jeunes et des générations futures.

Acteur majeur de l’Internet et des logiciels libres au Burkina Faso et en Afrique, Sylvain Zongo, a été un pionnier dans la promotion des logiciels libres en Afrique. Il a donné naissance à plusieurs laboratoires numériques à travers le continent africain, avec un impact particulièrement fort au Burkina Faso. L’homme a marqué la sphère d’Internet et du logiciel, grâce à tout le travail abattu pour une Afrique technologique débout et performante. Au nom de toutes ces personnes dont la vie a été touchée par la générosité et l’enseignement de Sylvain Zongo, Sorgho Lamoussa dit Daouda, le président du comité d’organisation, a salué les qualités d’un visionnaire passionné qui a marqué leur vie de manière indélébile tout en promettant de poursuivre son travail, en embrassant sa passion pour l’innovation et en partageant son expérience avec le monde. « Nous avons tenu à ce qu à travers cette cérémonie d’hommage, Sylvain Zongo soit connu et célébré, mais également qu’à coté de cela, ce soit un moyen d’accès à l’information, de partage de connaissance. Chose qu il défendait déjà et qu’il continue de défendre à travers la philosophie des logiciels libres. Plusieurs activités seront au menu de cette célébration. Il s agit entre autres de conférences, master class, de formations sur des thématiques riches et variées à l’endroit des professionnels, des passionnés du digital et des jeunes qui souhaiteraient embrasser le métier du digital » a-t-il déclaré. Pour sa part, Hervé Zongo, au nom de la famille, a exprimé sa gratitude à la communauté burkinabè des télécommunications et de la société de l’information, pour l’hommage rendu, tout en soulignant la fierté de la famille de savoir que la vie de Sylvain Zongo et ses travaux sont, et resteront d’une grande utilité pour l’Afrique et au-delà. Des personnalités au rang desquelles, Hermann Ouédraogo, le président de l’initiative Internet au Burkina Faso, ont témoigné des actes posés par Sylvain Zongo. Selon lui, l’homme a marqué la sphère d’Internet et du logiciel, grâce à tout le travail abattu pour une Afrique technologique débout et performante. De son coté, le representant de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Kizito Traoré, a affirmé que Sylvain Zongo, est un grand leader technique qui s’est engagé à s’assurer que ses connaissances et sa passion pour l’Internet soient transmises aux jeunes Africains. « Sylvain Zongo est un bâtisseur infatigable du numérique. A travers son engagement pour les logiciels libres, il nous enseigne une valeur fondamentale qui est le partage. Partager le savoir, les outils et les opportunités pour construire un avenir numérique, inclusif et équitable. Son parcours jalonné de réalisations remarquables témoigne de sa passion pour la promotion des technologies au service du développement durable »

Seydou TRAORE