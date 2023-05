TELEPHONIE MOBILE : Tecno Camon 20 sur le marché burkinabè

La nouvelle édition du smartphone Camon 20 a été lancée sur le marché burkinabè, le 13 mai 2023 à Ouagadougou. Les prix de la nouvelle édition vont de 121 000 F CFA à 250 000 F CFA en fonction des performances du téléphone.

Tecno Camon 20 premier 5G

Les responsables du groupe tecno mobile ont procédé au lancement de la nouvelle édition Tecno Camon 20, le 13 mai dernier, à Ouagadougou. Pour se faire, le produit a été présenté aux partenaires, distributeurs et clients de la marque Tecno Mobile au cours d’une soirée organisée à cet effet.

« La série de Camon 20 est une nouvelle marque Tecno dans le but de satisfaire son aimable clientèle avec les nouvelles technologies et des fonctionnalités très améliorées », a fait savoir Jean André Ouédraogo, manager national de Tecno Mobile Burkina à la suite d’une brève présentation du groupe Tecno Mobile. A l’en croire, c’est un téléphone qui a une grande différence par rapport à l’édition de la Camon 19. Il compte quatre 4 modèles et présente plusieurs innovations au titre desquelles empreinte digitale sur l’écran, caméra double vue, fonction Hdr intégrée dans la caméra, mode super nuit, selfie doté d’une caméra de 32Mp de haute définition, 5000mAh de la batterie, super charge en moins de 30 minutes avec 45w, nouveau système Android 14 de Google intégré et bien d’autres fonctionnalités, selon Emmanuel Faon, manager de vente en détail.

C’était l’occasion pour la marque au slogan « Stop At Nothing », qui signifie « Plus rien ne nous arrête » de présenter plusieurs produits comme des caméras, des smart accessoires, des ordinateurs portables qui seront lancés, des smart audio, une longue liste d’appareils qui placent le groupe parmi les plus consommés.

Des participants à la soirée de lancement de Camon 20

Le groupe Tecno Mobile a reçu plusieurs distinctions, comme le prix du meilleur Design 2023. 13 mois de garantie à l’achat du téléphone et réparation gratuite pendant les 100 premiers jours, ont assuré les responsables de services après-vente. Signalons que des artistes chanteurs et humoristiques tels que Fleur, Miss Tanya, Floby, Combo.com, Talco Poullo, ont tenu le public en haleine.

Modèles de la série Camon 20 disponibles et leurs coûts :

-Camon 20 (CK6), 256Go plus 8Go de Ram au prix de 121 000 F CFA ;

-Camon 20 pro (CK7n), 256Go plus 8Go de Ram au prix de 138 000 F CFA ;

-Camon 20 pro 5G (CK8n), 256Go plus 8Go de Ram au prix de 178 000 F CFA ;

-Camon 20 premier 5G (CK9n) de 512Go plus 8Go de Ram au prix de 250 000 F CFA.

Issa SIGUIRE