VERS UNE PRESIDENCE A VIE POIUR FAUSTIN-ARCHANGE TOUADERA :De quoi faire sourire outre-tombe, Jean-Bedel Bokassa

Cette fine lame des mathématiques a perdu toute logique ! Vite les urgences ! L’homme est devenu fou ! C’est à croire que l’agrégé en maths s’est juré de ne plus jamais retourné à la craie ni de ne plus se triturer les méninges pour résoudre les équations les plus complexes. Non, cette vie-là est derrière lui et sans doute un amer souvenir ! L’ancien expert en mathématiques devenu chef d’Etat entend rester président à vie ! Rien que ça ! Alors que le référendum sur le projet de nouvelle Constitution est prévu dans un peu plus de deux semaines, c’est-à-dire le 30 juillet prochain, et en vue du scrutin, le président Faustin- Archange Touadera vient de remettre le projet de texte à la Direction nationale de la campagne référendaire. Et la mesure phare de ce projet de texte concerne le mandat présidentiel qui passe de cinq ans limités à deux mandats, à sept ans sans restriction ! Autant dire que le président Touadera s’emploie à s’ouvrir un boulevard vers une présidence à vie ! De quoi faire sourire outre-tombe un certain « président à vie », Jean-Bedel Bokassa ! Dans son projet de pouvoir à vie, qui saurait arrêter l’Archange Touadera qui s’emploie à dominer de ses puissantes ailes, le ciel et la terre centrafricains aux fins de ne laisser personne contrarier ses plans « pouvoiristes » ?

Ainsi va la République centrafricaine avec ses dirigeants les uns aussi mégalo que les autres

Au demeurant, ceux qui ont tenté l’expérience, on s’en souvient, en ont eu pour leurs frais ! Ainsi va la République centrafricaine avec ses dirigeants les uns aussi mégalo que les autres, et qui n’ont toujours perçu l’exercice du pouvoir que par le petit bout de la lorgnette de leurs intérêts personnels, égotistes et égoïstes ! Comme bien de ses prédécesseurs, Touadera ne s’imagine plus une autre vie en dehors du pouvoir, et c’est bien dommage pour cet universitaire dont on avait pourtant espéré mieux. Il ne se montre, hélas pas mieux que tous ces dirigeants toujours pénétrés de l’idée toute faite que ce qui est bon pour eux ne devrait l’être que pour eux et pour personne d’autre. En RCA, l’alternance au sommet de l’Etat pourra ainsi toujours attendre… comme Godot. C’est, hélas, ce scénario vers quel Bangui s’achemine tout doucement.

CBS