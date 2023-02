VICTOIRE DU SENEGAL AU CHAN 2022 : Les Lions encore rois du sport- roi africain

Les Lions de la Téranga ont encore rugi au stade Nelson-Mandela de Baraki, à la faveur de la finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), une compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur championnat national. En effet, l’équipe du Sénégal a battu aux tirs buts (5 à 4), celle de l’Algérie après que les deux équipes se sont neutralisées ( 0-0 ) sur le rectangle vert, le 4 février 2023. Ce qui fait, une fois de plus, des Lions, les rois du sport-roi africain après leur victoire à la CAN 2021 au Cameroun. Avec cette performance, les protégés du Coach Pape Thiaw hissent encore le football sénégalais au sommet. En février 2022, le Sénégal remportait, en effet, pour la première fois de son histoire, la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Mieux, en une année, le Sénégal aura réalisé une grosse performance. D’ailleurs, le pays participera aux CAN des U-17 et U-20 cette année 2023. Le pays est représenté dans toutes les catégories du sport-roi. C’est une performance extraordinaire qui arrive très rarement en Afrique. Cela dit, cette victoire n’est pas le fruit du hasard. L’on peut dire sans risque de se tromper que le pays de la Teranga récolte ce qu’il a semé quelques années plus tôt. On ne cessera jamais de le dire, il y n’a pas de victoire sans effort ni par hasard. C’est peu de dire que cette performance n’aurait pas été réalisée sans la formation à la base. Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr, Gana Gueye pour ne citer que ces derniers, sont issus des académies sénégalaises de football. Et ce n’est pas la mer à boire si l’Afrique veut se donner les chances de remporter un jour la Coupe du monde. En attendant, l’on peut féliciter les Fennecs qui n’auront pas du tout démérité dans la mesure où ils ont produit du très bon jeu.

L’Algérie est à féliciter pour l’organisation du CHAN

Eux qui n’ont pas encaissé le moindre but tout au long de la compétition, même s’ils sont tombés, ce coup-ci, les armes à la main. C’est aussi cela le charme du football. Cette équipe, en plus d’occuper la place de vice-champion, remporte les prix individuels du meilleur joueur et celui du meilleur buteur. Dans l’ensemble, le match a été moyen alors que les amoureux du ballon rond attendaient mieux au regard de la qualité des deux équipes. Quant au déroulé du match, il a fallu attendre plus d’une heure de jeu pour voir le premier tir cadré. Pire, les deux formations se sont illustrées dans la prudence et avec beaucoup de fautes techniques. C’est dire si l’enjeu a pris le dessus sur le jeu. Quant aux Lions de la Teranga, ils ont développé un jeu de contre alors que les Fennecs se sont longtemps illustrés par un jeu de possession sans pour autant réussir à marquer le moindre but. Pour le reste, l’Algérie est à féliciter pour l’organisation du CHAN en offrant aux amoureux du ballon rond, l’un des plus beaux CHAN, après celui du Cameroun. Mieux, les supporters algériens qui, bien souvent, s’illustraient négativement par des débordements en cas de défaite, se sont fort heureusement montrés fair play. Cette fois, en lieu et place de la casse, ils ont opté pour les applaudissements en guise de félicitations au vainqueur, c’est-à-dire les Sénégalais. Toutefois, on ne peut passer sous silence la tache noire de cette compétition, à savoir l’absence du Maroc, vainqueur des deux dernières éditions du CHAN, en raison de ses difficiles relations avec l’Algérie. Dommage que les différends politico-diplomatiques se soient transportés sur le rectangle vert !

Issa SIGUIRE