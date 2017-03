3E EDITION 1REGGAE CITY FESTIVAL : La fille de Lucky Dube attendue à Ouagadougou

La 3e édition de Reggae City Festival aura lieu du 23 au 26 mars 2017 à Ouagadougou. Pendant quatre jours, les disciples de Jah partageront les vibrations positives avec leurs fans. Cette 3e édition sera marquée par des projections de films, des débats, des galeries marchandes et des concerts. Les grandes lignes du festival ont été dévoilées au cours d’une conférence de presse tenue à Ouagadougou, le 9 mars 2017. De cette conférence, l’on retient que des artistes comme Sana Bob, Jah Verity, Kajeem, Freeman Tapily, Natremi, Nana Sabari, Jean Zoe, Nourat, Zmo, Sountong-Nooma seront sur scène. La fille de Lucky Dube, Nkulee Dube, sera aussi de la partie.

La fille de Lucky Dube, Nkulee Dube, sera au Burkina Faso dans le cadre de la 3e édition du Reggae City Festival. L’annonce a été faite au cours d’une conférence de presse animée par le comité d’organisation, le 9 mars dernier à Ouagadougou. Contrairement aux deux précédentes éditions qui s’étalaient sur 72 heures, la 3e va s’étaler sur 4 jours, à savoir les 23, 24, 25 et 26 mars 2017 à Ouagadougou. Des spectacles gratuits auront lieu au « One Love Café » et à la Maison de la culture Jean-Pierre Guingané. En plus de la fille de la star sud- africaine, plusieurs reggae makers effectueront le déplacement de Ouagadougou. Il s’agit, entre autres, de Kajeem de la Côte d’Ivoire, de Sana Bob, Jah Verity, Freeman Tapily, Nana Sabari, Jean Zoe, Nourat, Zmo, Sountong-Nooma du Burkina Faso et Natremy venu tout droit de l’Italie où il réside depuis plus de 10 ans. Cette édition sera placée sous le parrainage du maire de la ville de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé, et sous le patronage du ministre de la Culture, des arts et du tourisme, Tahirou Barry. Le budget prévisionnel du festival est estimé à 40 millions de F CFA et les organisateurs disent compter sur les annonceurs, mécènes et partenaires pour le boucler. Les 4 jours que durera le festival seront marqués par des conférences, des concerts et des projections de films. Pour permettre aux artistes de s’exprimer, deux scènes, une petite et une grande, seront dressées. La fille de Lucky Dube, Nkulee Dube, qui chante également, viendra pour des témoignages sur la vie de son père.

Issa SIGUIRE