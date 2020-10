5 conseils pour investir en bourse efficacement et sans risque

L’investissement en bourse est l’échange des titres sur les marchés financiers qui permet de gagner des bénéfices avec la plus-value sur la vente d’actions ou en recevant des dividendes. Ces dernières sont des gains qui correspondent à votre part des bénéfices de l’entreprise. Dans un contexte aussi difficile que cette année 2020, on vous propose 5 règles pour vous orienter, si vous décidez de commencer le trading.

Prenez des risques sans impacter votre vie

Un peu comme dans les paris, dans le marché financier plus vous prenez de risques plus le gain potentiel augmente. Si vous voulez réaliser des bénéfices vous allez devoir prendre des risques. On vous conseille alors d’investir en bourse l’argent que vous êtes prêt à perdre, autrement dit des montants qui n’impacteront pas votre vie. Toucher à l’épargne études de vos enfants ou à votre pension de retraite est une très mauvaise idée.

D’une façon générale, il est déconseillé de tout investir dans des placements qui présentent un risque de perte de capital comme les actions ou les taux d’intérêt. Diversifiez votre investissement et prévoyez des placements à capital garanti.

Prenez le temps de vous instruire

Le trading est un métier qui nécessite une initiation. Bien qu’il semble accessible grâce aux sites internet et aux différentes applications, si vous n’êtes pas informé et formé, vous risquez de perdre tout votre argent.

Pour débuter en bourse la connaissance du marché financier est primordiale. Vous devez commencer à vous munir des outils nécessaires pour le trading (analyse fondamentale et analyse technique) et commencer petit à petit à vous intéresser à l’actualité économique et financière.

Internet est votre meilleur outil pour vous former : webinaire, livre blanc et ebook… vous n’avez que l’embarras du choix pour réaliser votre formation. Si vous ne vous sentez pas apte à cette mission il est possible de passer à travers les établissements financiers, courtier Forex, les banques, etc… mais sachez tout de même que vos bénéfices seront réduits à cause de la marge de bénéfice de ces entités.

Investissez sur le long terme

Contrairement à ce qu’on pense, la Bourse n’est pas un moyen de s’enrichir rapidement. En effet, il est possible dans certains cas de réaliser des gains rapides mais ceci se fait aux dépens de grands risques subis par l’investisseur.

Si vous voulez gagner sur le long terme vous devez investir sur le long terme. En effet si vous privilégiez des horizons d’investissement trop court vous allez être amenés à prendre des risques démesurés pour réaliser des gains.

Intéressez-vous aux entreprises dans lesquelles, vous allez investir ! Penser comme un associé. Les actions en bourse, même s’ils subissent une certaine volatilité ils vont finir par refléter la valeur réelle de l’entreprise. Pour une personne physique avec des ressources limitées le training n’est pas un moyen de s’enrichir mais plutôt un outil pour renforcer vos épargnes et vos placements.

Prenez toujours une marge de sécurité

Comme nous avons dit vous devez suivre la valeur intrinsèque des entreprises dans lesquelles vous allez investir avant d’acheter. Vous devez vous assurer que le prix des actions est très inférieur à cette valeur. Ceci va vous permettre de vous donner plus de sécurité, en effet même si le cours de l’action va baisser momentanément ceci va vous permettre une marge de sécurité

Ayez la tête froide et nagez contrecourant

Comme le dit Warren Buffett « soyez inquiet lorsque les autres sont avides et avides de lorsque les autres sont inquiets »

Votre calme et votre force de caractère et surtout votre maitrise des outils des analyses financière requises, vont vous permettre d’acheter pendant les baisses de cours, et saisir les bonnes opportunités et profiter de la hausse par la suite.