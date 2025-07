LA SEMAINE DE RAOGO :

COUP DE CŒUR

Saisie de motos et fermeture de boutiques : merci à la BMCRF !

La Brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes (BMCRF), afin de mettre fin à certaines pratiques commerciales et de protéger les consommateurs, a effectué une opération musclée sur le terrain. A l’occasion, elle a procédé à la saisie de plusieurs motos et à la fermeture de boutiques pour manquements graves à la réglementation. Il s’agit, en l’occurrence, de commerçants véreux qui augmentaient, de façon exagérée, les prix des motos et qui, de ce fait, n’affichaient pas, comme il se doit, les prix de chaque engin en vente. Pour une opération salutaire, c’en est une d’autant que certains commerçants, en dépit des campagnes de sensibilisation menées par l’autorité, en font à leur tête. Ils ne se plient à la réglementation que quand ils y sont contraints. Merci donc à la BMCRF !

COUP DE GUEULE

Faux-monnayage : « Il faut quitter dans ça ! »

Le faux-monnayage, c’est-à-dire la contrefaçon de monnaie ! Voilà une pratique répréhensible à laquelle bien des gens s’y adonnent, détruisant ainsi l’économie nationale. C’est le lieu d’inviter les uns et les autres à plus de vigilance ; tant les faux-monnayeurs, il y a en à la pelle. Pour ces derniers, l’essentiel est de se faire des sous, peu importe ce que cela peut entraîner comme conséquences. « Il faut quitter dans ça ! ». Car, il faut le dire, la malhonnêteté est un vilain défaut, pour ne pas dire un chemin sans issue.