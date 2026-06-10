LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Coupe d’Afrique des nations : bravo aux Etalons dames U15 !

A l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations de leur catégorie, les Etalons dames U15 ont réussi à s’imposer comme vice-championnes du continent. Une performance qui mérite d’être saluée et relevée. Car, cette deuxième place continentale témoigne des progrès remarquables du football féminin burkinabè sur la scène africaine et la détermination de ces jeunes joueuses à porter haut les couleurs du Faso. Bravo aux Etalons U15 pour ce brillant parcours !

COUP DE GUEULE

Examens scolaires : haro sur les fraudeurs !

A la faveur des examens scolaires, en l’occurrence le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et le Brevet d’études professionnelles (BEP), certains candidats se sont distingués de la pire des manières. En effet, croyant pouvoir déjouer l’attention des examinateurs, ils ont tenté de frauder. Mais mal leur en a pris puisqu’ils ont été alpagués et « traités avec succès ». On espère seulement que cela servira de leçon aux autres apprentis sorciers qui ne jurent que par la courte échelle.

En tout cas, il faut que les uns et les autres comprennent que la fraude est un vilain défaut qui conduit généralement ses auteurs dans l’impasse.