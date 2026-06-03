LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Soutien aux orphelins et enfants vulnérables : merci à la mission médicale chinoise !

La mission médicale chinoise, la 17e du genre en séjour au Burkina Faso, a volé au secours d’orphelins et d’enfants vulnérables et ce, en initiant des séances de consultation gratuite en leur faveur et en leur offrant des denrées alimentaires, des fournitures scolaires, des ballons de football, des bidons d’huile et des sacs de riz. Il s’agit là, d’un geste, ô combien noble, qui redonnera le sourire à ces enfants défavorisés. Bravo donc à la mission médicale chinoise pour cette œuvre caritative qui vaut son pesant d’or ! Merci et encore merci !

COUP DE GUEULE

Mort accidentel à Fada : la rançon de la négligence !

Le drame est survenu à Fada N’Gourma dans le Goulmou. En effet, un enfant s’empare de l’arme de son père et atteint mortellement son camarade, tout en se blessant également. Toute chose qui a provoqué colère et consternation ; tant les uns et les autres disent ne pas comprendre comment l’enfant a pu avoir accès à l’arme. En tout cas, tout porte à croire que le père a fait montre de négligence en laissant une arme à feu à la portée d’un enfant qui, innocent, s’en est saisi pour commettre l’irréparable. Une attitude qu’il faut juger et condamner, tout en espérant que les uns et les autres en prendront de la graine pour que plus jamais, pareil drame n’ait lieu. Non à la négligence !