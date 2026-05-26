LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Evènements sociaux : un élan de solidarité à saluer !

A l’occasion des évènements sociaux, les Burkinabè se mobilisent pour se soutenir mutuellement. On l’a vu à l’occasion des baptêmes chrétiens et de la Tabaski, où au-delà de toutes considérations, les Burkinabè ont fait montre de fraternité et de solidarité. Toute chose qu’il faut saluer et magnifier à sa juste valeur et inviter les uns et les autres à maintenir le cap ; tant il y va de la cohésion et de l’harmonie sociales.

COUP DE GUEULE

Discours haineux sur les réseaux sociaux : attention à ne pas jouer le jeu de l’ennemi !

Il y a des gens qui, on ne sait pour quelle raison, prennent du plaisir à distiller des discours haineux sur les réseaux sociaux. En le faisant, ils oublient ou feignent d’oublier qu’ils aggravent la situation de notre pays qui, par ces temps difficiles, a plus que jamais besoin de l’union de ses fils et filles. D’où la nécessité d’inviter les uns et les autres à plus de retenue et de raison au risque d’en rajouter à notre galère. En tout cas, si nous voulons bâtir une nation forte et solidaire, on doit se départir de la haine. Faisons donc attention à ne pas jouer le jeu de l’ennemi qui sait exploiter la moindre de nos divergences.