SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Désensablement des barrages : une initiative à saluer !

Les autorités ont annoncé le désensablement des barrages à travers le territoire national. Une initiative louable, s’il en est, surtout quand on sait que le phénomène de l’ensablement contribue à l’assèchement de nombreux barrages qui constituent des citernes d’eaux importantes. S’ils sont donc désensablés, ces barrages deviendront d’importantes sources de productions piscicoles et cela, au grand bonheur des populations. En tout cas, les autorités ont eu le nez creux. Et c’est tout à leur honneur !

COUP DE GUEULE

Détournement du carburant destiné à la SONABHY : « il faut quitter dans ça ! »

Un chauffeur a été pris en flagrant délit de siphonage du carburant destiné à la Société nationale burkinabè des hydrocarbures (SONABHY). C’est la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) qui a réussi la prouesse de mettre le grappin sur ce chauffeur indélicat qui détournait ainsi du carburant de l’Etat au profit d’une station-service qui plus est, n’est pas en règle. En fait, ce n’est que la partie visible de l’iceberg ; tant les détournements de ce genre ont pignon sur rue dans notre pays où certains se croient tout permis. Franchement, « il faut quitter dans ça ! »