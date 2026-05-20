LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Soutien à une parturiente : merci aux bonnes volontés !

La scène se déroule dans un quartier de Ouagadougou. En effet, alors qu’elle était enceinte et même à terme, une dame en situation de vulnérabilité psychologique en travail, a bénéficié du soutien de femmes du quartier. Ces dernières se sont mobilisées pour lui apporter des pagnes et de l’argent. Toutes choses qui ont permis de sauver la mère et son bébé qui bénéficient actuellement d’une prise en charge holistique de la part du ministère en charge de la famille et de la solidarité. Merci donc à toutes les bonnes volontés pour ce geste d’humanisme !

COUP DE GUEULE

Abandon d’enfant : « il faut quitter dans ça ! »

Un enfant abandonné dans une église à Kolgh-Naaba. C’est le constat qu’ont pu faire des secouristes. Voyez-vous ? Pourquoi abandonner un enfant que l’on a porté dans ses entrailles pendant plusieurs mois ? C’est la question que les uns et les autres se posent ; tant les faits interrogent. Franchement, c’est tout simplement inadmissible. Il faut que les uns et les autres sachent raison garder. Car, un enfant est un trésor qui a besoin de protection. Il faut en prendre soin.