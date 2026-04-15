LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE COEUR

Lutte contre la fraude : bravo aux structures de contrôle !

Les structures en charge de lutte contre la fraude sous toutes ses formes, méritent qu’on leur tresse des lauriers ; tant elles mènent un travail remarquable sur le terrain. En effet, presque chaque jour qui passe, elles sont au four et au moulin, préoccupées qu’elles sont par la cause du consommateur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats sont là, concrets et visibles sur le terrain. Car, chaque jour qui passe, ont lieu des opérations de saisie de produits prohibés et nuisibles à la santé humaine. Bravo donc aux services de contrôle pour le travail abattu dans le sens de la protection du consommateur. La Nation tout entière vous doit une fière chandelle.

COUP DE GUEULES

Violences faites aux femmes : « il faut quitter dans ça ! »

De nombreuses femmes sont victimes de violences conjugales de la part de leurs conjoints respectifs. Le phénomène semble même avoir pris de l’ampleur surtout dans certaines contrées de notre pays. Franchement, il faut que cessent de telles dérives. Car, la femme n’est pas une bête de somme. Loin s’en faut ! Elle est la seconde moitié de l’homme, et est la mère de l’humanité. Pour cela, elle mérite beaucoup plus d’égards. L’harmonie au sein d’un couple requiert un minimum de compréhension et de retenue.