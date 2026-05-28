IL ETAIT TEMPS
L’Office national de la sécurité routière (ONASER), dans le souci de limiter les accidents de la circulation à travers le respect scrupuleux du Code de la route, a mis en place un numéro vert afin de permettre aux uns et aux autres de dénoncer les dérives dont ils sont témoins. Il s’agit, entre autres, des cas d’excès de vitesse, de surcharges et de transport mixte de personnes et de marchandises ou de produits explosifs. Il était vraiment temps, surtout quand on sait qu’il y a des gens qui se croient tout permis au point qu’ils prennent des libertés avec les textes.