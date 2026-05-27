GUEGUERRE FAYE-SONKO AU SENEGAL : Jusqu’où ira le clash ?

Au Sénégal, l’actualité s’est accélérée, le week-end dernier, avec le limogeage du Premier ministre, Ousmane Sonko, par le président Bassirou Diomaye Faye. Une rupture devenue pratiquement inévitable au fil du temps, en raison des tensions politiques croissantes et des désaccords de plus en plus ouverts entre les deux têtes de l’Exécutif au pays de la Teranga. Dans la foulée, le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a annoncé sa démission de la tête du parlement sans volonté de quitter l’hémicycle, dans un scénario qui semble avoir été pensé à l’avance pour faire la place à l’ex-Premier ministre qui a demandé à réintégrer la Représentation nationale pour reprendre son mandat de député.

Dans ce choc des ambitions entre anciens camarades de lutte, le Sénégal n’est pas à l’abri d’une crise institutionnelle

Une question qui a été tranchée le 26 mai 2026 par le parlement qui s’est réuni en séance extraordinaire pour la circonstance, à l’effet d’élire son nouveau président. Et comme d’aucuns le prédisaient, c’est l’ancien maire de Ziguinchor débarqué de la Primature dans les conditions que l’on sait, qui a atterri à la tête du Parlement où il pourra continuer son mano a mano avec le chef de l’Etat. La question qui se pose, est la suivante : jusqu’où ira le clash entre les deux anciens compagnons de lutte ? La question est d’autant plus fondée qu’au-delà de l’ex-président de l’Assemblée nationale dont la démission de son poste ressemble à un geste de loyauté envers l’ex-Premier ministre, Ousmane Sonko n’a pas eu de difficulté à se faire porter au perchoir dans une Assemblée nationale largement dominée par le PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité). Le parti au pouvoir dont Sonko reste aujourd’hui encore la figure de proue, et qui ne compte pas moins de 130 députés sur les 165 qui composent le parlement. A preuve, il a été élu avec 132 voix sur 133 votants. C’est dire l’importance de la session du mardi 26 mai qui ouvre une voie à l’ex-Premier ministre, pour rester dans le jeu politique et les hautes sphères de décisions de l’Etat, en devenant le patron du parlement. Un poste hautement stratégique, dans ce contexte où la rupture semble consommée entre le natif de Thiès et le président Bassirou Diomaye Faye qui est mû par la volonté de s’émanciper de l’ombre tutélaire de son ex-mentor pour affirmer sa propre autorité. Toujours est-il que dans ce choc des ambitions entre anciens camarades de lutte parvenus au sommet de l’Etat, le Sénégal n’est pas à l’abri d’une crise institutionnelle. Surtout que Ousmane Sonko est élu président de l’Assemblée nationale à l’issue de la session du 26 mai 2026. Ce qui fait de lui la deuxième personnalité de l’Etat et le dauphin constitutionnel du président. Une position qu’il pourrait utiliser à tout moment pour bloquer l’action du gouvernement, en passant par le pouvoir législatif dont il a le contrôle. Et bien malin qui saurait dire jusqu’où ira la rivalité entre les deux leaders du parti au pouvoir. Autant dire que s’ils n’y prennent garde, c’est une situation qui risque de déteindre négativement sur la cohésion du parti. Quoi qu’il en soit, avec ces deux dirigeants en conflit ouvert, on se demande si le PASTEF ne se tire pas prématurément une balle dans le pied.

On croise les doigts pour que la raison prévale dans l’intérêt supérieur de la Nation

Car, il est manifeste que depuis leur accession au pouvoir, Ousmane Sonko piafe d’impatience d’être calife à la place de Bassirou Diomaye Faye qu’il a propulsé à sa place dans les conditions que l’on sait, pour être roi. Et tout porte à croire qu’en entrant aujourd’hui en conflit ouvert avec le chef de l’Etat, il n’entend non seulement pas rester dans l’ombre de ce dernier, mais il n’est pas loin non plus de penser qu’il a suffisamment de cartes en main pour poursuivre ses ambitions présidentielles après l’obstacle judiciaire de 2024. Surtout à la faveur du nouveau Code électoral qui est passé comme lettre à la poste le 12 mai dernier. Mais si l’opposant farouche à Macky Sall peut toujours se prévaloir d’une grande notoriété au sein du parti dont il est le fondateur, tout porte à croire que la question de son éligibilité à la prochaine présidentielle restera toujours sujette à caution, tant que le Conseil constitutionnel ne se sera pas prononcé sur la question, et tant que la loi n’aura pas été promulguée par le chef de l’Etat. Autant dire que si la rivalité entre les deux personnalités devait se préciser au sommet de l’Etat, ce serait dans une sorte de « je te tiens, tu me tiens » qui n’augure rien de bon pour le Sénégal. Encore moins pour le PASTEF qui pourrait être coiffé au poteau par un troisième larron aux prochaines élections, s’il n’est pas l’objet d’un vote-sanction dont les Sénégalais ont le secret. En attendant, on croise les doigts pour que la raison prévale dans l’intérêt supérieur de la Nation et que le Sénégal ne soit pas l’otage des rivalités entre les deux leaders politiques qui ont promis la rupture dans la gouvernance.

« Le Pays »