SEMAINE DE POKO : Ce qu’il faut faire quand votre enfant commence à adopter des comportements à risque

Découvrir que son enfant consomme de la drogue est un choc. Pour réagir au mieux, il est crucial que vous gardiez votre calme, que vous évitiez les accusations directes et privilégiez le dialogue. Il est important d’instaurer un climat de confiance pour comprendre son mal-être et l’orienter vers des professionnels. Voici quelques conseils pratiques pour aider votre enfant à revenir à la raison et à reprendre le droit chemin.

1- Si votre enfant vous fait savoir qu’il a occasionnellement consommé de l’alcool ou la drogue, ne vous offusquez pas, ne surréagissez pas. Sensibilisez-le sur le risque, et prenez ensemble des résolutions et convenez avec lui de qualifier l’incident d’accident à ne plus reproduire et encouragez-le à ne plus reproduire.

2- Par contre, si vous constatez qu’il commence à consommer régulièrement de l’alcool ou de la drogue, il peut être salutaire de lui interdire de fréquenter certains amis ; vous pouvez limiter ses sorties. Vous avez ce droit-là. Vous pouvez décider de réduire son argent de poche pour qu’il ne l’utilise pas pour faire n’importe quoi.

3- En Afrique, c’est courant. Il arrive, en tout cas, que l’enfant aille vivre chez son oncle ou chez sa tante, qu’il change d’environnement. Si les parents n’arrivent plus à le canaliser, ils peuvent demander l’aide de l’oncle ou de la tante ; et cela a aidé bon nombre d’enfants qui se sont assagis en allant vivre quelques mois, chez un oncle ou chez une tante, en voyant bien sûr papa et maman parce que l’enfant a quand même besoin de ses parents.

4– Aimer de manière inconditionnelle

Par-dessus tout, votre enfant ne doit pas se sentir rejeté ou jugé, parce que s’il se sent rejeté ou jugé, vous le traitez d’alcoolo, de toxico, de tous les noms, vous allez lui coller une étiquette qui ne va pas l’aider. Votre enfant doit savoir que vous l’aimez de manière inconditionnelle et que parce que vous l’aimez, vous êtes dans l’obligation de le protéger, et c’est la raison pour laquelle vous mettez en place toutes ces restrictions-là, pour éviter qu’il ne s’enfonce, qu’il ne sombre.

5– Demander l’aide d’un centre de désintoxication

Si votre adolescent devient un consommateur abusif de drogue ou d’alcool, si vous remarquez qu’il vole, qu’il ment, qu’il fugue, vous avez besoin d’aide et lui aussi a besoin d’aide. Dans ce cas-là, il vous faut vous armer d’une bonne dose de patience, d’une bonne dose d’amour et de persévérance. Echangez avec votre enfant quand il est lucide.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : Eduquer son enfant