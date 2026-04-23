SEMAINE DE POKO : 7 mauvaises habitudes qui transforment votre maison en nid à microbes

C’est une lutte permanente. Malgré une routine de ménage bien ficelée, poussière et saleté semblent s’inviter chaque jour dans nos foyers. Instinctivement, on passe un coup d’aspirateur, on élimine la poussière d’un coup de chiffon et on évince les traces disgracieuses de doigts sur les vitres. Ces petits riens qui nous confortent dans l’idée que l’on entretient correctement son chez-soi. En réalité, certaines de nos habitudes, de celles que l’on fait inconsciemment, font de nos foyers des environnements négligés. Voici 7 réflexes à oublier pour vivre dans un environnement plus sain.

Faire son lit au réveil

On nous l’apprend tout au long de notre enfance : il est de mise de faire son lit dès le réveil. N’en déplaise à certains, cette habitude contribuerait en réalité à une mauvaise hygiène de nos literies, selon le médecin infectiologue et hygiéniste Stéphane Gayet. Dans un article sur le sujet, le spécialiste nous explique que les acariens, les punaises de lit ou encore les champignons microscopiques prolifèrent au contact de la chaleur et de l’humidité : « En les enfermant sous la couette au réveil, dans un environnement à température corporelle, avec des résidus de transpiration et de peaux mortes, on leur donne de quoi se nourrir et mieux se développer », détaillait le médecin. Pour cesser leur prolifération, il suffit de laisser le lit grand ouvert et aérer la chambre à coucher au moins 20 à 30 minutes. Une nouvelle qui a de quoi réjouir les plus paresseux.

Tirer la chasse d’eau l’abattant levé

Une autre habitude à éradiquer de nos quotidiens est celle de ne pas fermer l’abattant des toilettes après chaque utilisation. Un petit oubli aux grandes conséquences selon le médecin Stéphane Gayet : « On inhale des bactéries fécales qui seront dispersées dans l’air, et notamment sur les brosses à dents », nous explique le spécialiste dans un article sur les sept règles d’or pour que sa salle de bain ne soit pas un nid à microbe. De quoi nous convaincre immédiatement.

Ne pas retirer ses chaussures

Si c’est une pratique adoptée en Asie, en Scandinavie ou encore en Allemagne, ce n’est pas par hasard. Marque de respect ou simple raison d’hygiène, retirer ses chaussures avant de pénétrer dans une maison est une habitude à prendre. Au cours de la journée, bactéries, poussière et saleté s’accumulent sur nos semelles, les mêmes qui se répandront alors au travers de nos foyers. Seule solution pour briser ce cercle vicieux : retirer ses chaussures, donc.

Laisser ses vêtements dans le tambour de la machine à laver

Nul besoin de mentir, cela nous arrive à tous de temps en temps. La machine a été lancée et malgré toute notre volonté, nous l’avons laissée traîner un peu plus longtemps que prévu. Si l’on peut être tenté de l’étendre, c’est une mauvaise idée selon ce médecin hygiéniste hospitalier : « Cela risque de provoquer de mauvaises odeurs. Dans une machine à laver, certains éléments comme les tuyaux de raccordement s’encrassent au fil des lavages, et empirent le phénomène des mauvaises odeurs. D’où la nécessité de les faire changer régulièrement, quand les effluves deviennent trop nauséabonds », détaillait le professionnel dans un article sur l’hygiène de nos draps.

De mauvaises habitudes de lavage

En parlant de draps, nombre d’entre nous optons pour les mauvais programmes sur nos machines à laver au moment de les laver. Le médecin recommande ainsi un lavage à 40°C ou 60°C : « La température est celle de l’eau, pas celle du linge. En dessous de cette température, les microbes présents ne sont pas tués ». En ce qui concerne la fréquence, « quand on a une bonne hygiène corporelle, laver ses draps tous les quinze jours est déjà très bien », souligne le spécialiste.

Poser son sac à main sur les surfaces

Nos sacs nous accompagnent partout. Dans les transports, au bureau ou au restaurant, les bactéries s’accumulent. Les mêmes que l’on invite par la suite sur nos tables, lits ou encore canapés une fois à la maison : « Elles peuvent rester ou non, tout dépend du degré d’humidité, du type de bactéries, du milieu, etc.», nous explique un pharmacien, dans un article sur les gestes du quotidien qui ne sont pas hygiéniques. Nul besoin d’ajouter qu’il va de même avec la valise.

Garder son oreiller des années

Aussi terrifiant que cela puisse être, la durée de vie d’un oreiller est de deux ans seulement. Au-delà de ce temps, celui-ci devient « infesté d’acariens et de leurs déjections. Ce n’est pas sain du tout, des allergies peuvent ainsi survenir », signalait le médecin cardiologue et nutritionniste Frédéric Saldmann dans un papier sur les erreurs d’hygiènes que l’on commet tous.

Source : Madame.figaro

Rassemblé par Colette DRABO